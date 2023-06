Fairphone 5 en approche avec de premiers visuels

Fairphone, le fabricant néerlandais de smartphones éthiques, travaille sur la cinquième itération de son produit. Le Fairphone 5, dont les détails ont été partiellement révélés par Android Authority, devrait garder ce qui fait son charme.

L’innovation technologique n’est pas toujours synonyme de démesure et d’obsolescence. Fairphone, le célèbre fabricant néerlandais de smartphones, le prouve à chaque sortie de produit.

Fairphone s’efforce de révolutionner le secteur de la téléphonie mobile par sa démarche éthique unique. En privilégiant la durabilité, la firme conçoit des smartphones robustes et modulaires qui peuvent être aisément réparés, contribuant à prolonger leur durée de vie.

Dans le même élan, elle s’engage pour l’équité en veillant à la provenance des matériaux utilisés et aux conditions de travail des employés tout au long de la chaîne de production. Enfin, Fairphone est fermement engagée dans une politique de recyclage efficace, proposant des programmes de reprise et de recyclage des vieux téléphones pour minimiser l’empreinte environnementale de ses produits.

Le Fairphone 4 a séduit par son concept innovant, son souci du détail éthique et ses caractéristiques techniques respectables. Aujourd’hui, la firme hollandaise travaille sur la cinquième itération de son produit phare. Et grâce à Android Authority, nous avons quelques informations en avant-première sur ce que réserve le Fairphone 5.

D’après les informations relayées, le Fairphone 5 arborerait un module de caméra triangulaire à l’arrière, hébergeant deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle, un flash LED, et un intrigant troisième capteur de profondeur. Ce dernier suscite la curiosité, bien que son utilité reste à démontrer.

Des coloris rafraîchissants

Sur le plan esthétique, le Fairphone 5 promet également du changement. Il serait proposé en noir, comme les versions précédentes, mais aussi en une nouvelle variante bleu clair et transparente. Ces nouvelles couleurs apportent une bouffée d’air frais à la gamme Fairphone, connue jusqu’à présent pour ses teintes de vert distinctives.

Fidèle à ses valeurs, Fairphone n’oublie pas l’essentiel : l’accessibilité et la durabilité. Le Fairphone 5 maintiendrait ainsi le slot microSD, pour une extension de la mémoire à la demande, et la batterie amovible, une caractéristique de plus en plus rare sur le marché du smartphone. Ces éléments participent à l’effort de l’entreprise pour prolonger la durée de vie de ses appareils, et ils se placent en parfaite conformité avec les nouvelles directives de l’Union européenne en matière de droit à la réparation.

À ce stade, la fuite n’indique rien sur les autres caractéristiques techniques du Fairphone 5. Il reste donc encore de nombreuses inconnues. On peut néanmoins s’attendre à un SoC plus puissant et à un support logiciel étendu sur de nombreuses années. Autre spéculation, l’arrivée d’une résistance à l’eau, une vraie résistance aux chutes dans l’eau, qui manquait cruellement sur les précédents modèles.

