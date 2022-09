À l’avenir, il vous faudra un compte Google pour profiter de votre montre Fitbit

Fitbit a annoncé que, dès l'an prochain, l'utilisation de ses bracelets pourra se faire via un compte Google. Celui-ci devra obligatoire après 2025.

Alors que Fitbit s’apprête à lancer ses nouvelles montres et bracelets connectés, les Fitbit Sense 2, Versa 4 et Inspire 3, le constructeur américain, racheté en janvier 2021 par Google, s’apprête à modifier sa politique de gestion des comptes.

Comme le rapporte le site 9to5Google, Fitbit a en effet annoncé que la marque sera pleinement intégrée au sein de Google dans les années à venir. Fitbit a ainsi mis en ligne une page dédiée à la fusion des équipes, à la nouvelle marque « Fitbit by Google », mais également des comptes de ses utilisateurs :

Nous comptons activer l’utilisation de Fitbit avec un compte Google dans le courant de 2023. Les comptes Google sur Fitbit sont permettre plusieurs avantages pour les utilisateurs de Fitbit, comme une connexion simple à Fitbit et aux autres services Google […]. Google n’utilisera pas les données de santé et de bien-être de Fitbit pour Google Ads. Après le lancement des comptes Google sur Fitbit, si vous souhaitez intégrer votre compte Fitbit à votre compte Google, il vous faudra consentir à transférer vos données d’utilisateur de Fitbit vers Google. Une fois la démarche effectuée, vous pourrez vous connecter à Fitbit avec votre compte Google, sans passer par votre compte Fitbit.

Un compte Google obligatoire après 2025

Surtout, Fitbit indique qu’à partir de la fusion des comptes Google et Fitbit, prévue dans le courant de l’année prochaine, certaines fonctionnalités ne seront plus disponibles que pour les utilisateurs passant par leur compte Google. Dans un second temps, après 2025, l’utilisation d’un compte Google deviendra alors obligatoire pour se connecter aux services de Fitbit. « Une fois que le support des comptes Fitbit sera terminé, un compte Google sera requis pour utiliser Fitbit », indique ainsi la page du constructeur américain.

L’intégration des services Fitbit aux services Google n’est pas sans rappeler ce qui a pu se passer pour les utilisateurs de thermostats ou de détecteurs de fumées Nest après le rachat par le groupe de Mountain View. Par ailleurs, les utilisateurs de casques de réalité virtuelle Oculus avaient eux aussi dû utiliser un compte Facebook pour utiliser leur casque Meta Quest 2 en août 2020. Finalement, Mark Zuckerberg a fait marche arrière en juillet dernier en indiquant qu’il sera finalement possible d’utiliser un simple compte Meta.

