Le casque Meta Quest se débarrasse du compte Facebook (ou presque)

À compter du mois d'août, vous ne serez plus obligé d'avoir recours à un compte Facebook pour utiliser le casque de réalité virtuelle Meta Quest. Un nouveau compte Meta va faire son apparition, a annoncé Mark Zuckerberg, mettant ainsi fin à des mois de crispation depuis la fin d'Oculus VR.

C’est la fin d’un long feuilleton à rebondissements qui aura sans doute causé un peu de torts à l’excellent casque Meta Quest 2 (ex-Oculus Quest). Jeudi, Mark Zuckerberg a annoncé qu’il ne sera bientôt plus nécessaire d’avoir recours à son seul compte Facebook pour configurer son casque de réalité virtuelle.

Il y a près de deux ans, le patron de Facebook en avait une condition sine qua none pour utiliser le casque pour les nouveaux venus et, à plus ou moins long terme, pour les anciens utilisateurs. S’en était suivie une gronde de la part de ces derniers peu enclins à fournir autant d’informations. Cela s’apprête à devenir de l’histoire ancienne.

Adieu le compte Facebook, bonjour le compte Meta !

À compter d’août 2022, un nouveau moyen de se connecter va être introduit : le compte Meta. Le groupe promet que cela va apporter « plus de flexibilité et de contrôle dans la réalité virtuelle » et « donnera à chacun plus de choix sur la façon dont il se présente dans le métavers », a promis le patron du géant des réseaux sociaux. Ce compte servira pour tous les appareils VR existants et à venir pour configurer, se connecter, visualiser des contenus ou gérer ses applications achetées. Il sera évidemment possible de connecter ses comptes Facebook et Instagram pour qu’ils soient intégrés à l’expérience globale.

Les nouveaux arrivants devront créer un compte Meta ainsi qu’un profil Meta Horizon, tout comme les utilisateurs actuels ayant recours à un compte Facebook. À noter qu’il sera toujours possible de baser la création de son nouveau compte sur ses comptes Instagram ou Facebook existants. Meta change finalement la forme, pas forcément le fond…

Pour ceux qui sont restés fidèles jusqu’au bout à leur compte Oculus, il leur faudra simplement créer un profil Meta Horizon pour l’aspect social. Néanmoins, au 1er janvier 2023, ils devront créer un compte Meta en remplacement du compte Oculus, ce qui ne change finalement pas la donne. Seule différence : ils ne seront pas obligés de partager les informations personnelles d’autres comptes.

Meta veut rassurer sur son métavers

Alors que tout l’environnement virtuel du Meta Quest tournait autour des interactions avec les différents services maison, Meta semble vouloir donner une forme plus présentable à son futur métavers dont le casque VR devrait être la clé de voûte. Le compte Meta servira à se connecter aux appareils VR, mais ne sera pas un profil social, prévient l’entreprise. Cet aspect sera réservé au profil Meta Horizon, symbole de sa présence sociale virtuelle (dans le casque ou sur le web). Le profil pourra être personnalisé avec un avatar, un nom d’utilisateur et le choix des informations affichées.

Vos « amis » vont ainsi devenir des « abonnés » à la façon d’Instagram avec des facilités pour partager des expériences connectées, jouer ou simplement discuter.

Avec son compte Meta VR et son profil social Meta Horizon (en privé par défaut pour les 13-17 ans), le groupe de Zuckerberg veut tout de même centraliser tous les réseaux de ses utilisateurs au sein d’un « guichet unique » afin de faciliter et enrichir les expériences. La sécurité et la confidentialité ayant été souvent pointées du doigt côté Meta, le groupe avance déjà ses pions en promettant un contrôle renforcé possible. Trois paramètres de confidentialité seront disponibles (Tout le monde, Amis et Famille, Moi seulement) et il sera aussi possible de passer son profil social en privé afin d’examiner chaque demande d’abonnement.

