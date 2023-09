Fitbit Charge 6 : ce bracelet connecté fait mieux que la plupart des montres du marché

Fitbit a dévoilé son Charge 6, un bracelet avec des fonctions complètes de sport et de santé, mais qui profite également d'applications Google intégrées.

Malgré son rachat par Google, Fitbit n’est pas pour autant devenu qu’une simple application pour gérer les données de sport et santé de la Pixel Watch — et de la prochaine Pixel Watch 2. Le constructeur américain a en effet présenté, ce jeudi, son nouveau bracelet connecté haut de gamme, le Fitbit Charge 6.

Des fonctions poussées de sport et de santé

Sans surprise, ce traqueur d’activité prend la relève du Fitbit Charge 5, particulièrement haut de gamme, lancé en 2021. Ce bracelet était l’un des rares sur le marché à profiter de fonctionnalités d’ordinaire réservées aux seules montres connectées, comme un suivi GPS ou un électrocardiogramme. En cela, il se distinguait des gammes de bracelets plus accessibles de Fitbit, qu’il s’agisse du Fitbit Luxe ou du Fitbit Inspire 3.

Bien évidemment, la Fitbit Charge 6 conserve les mesures de santé du précédent modèle, qu’il s’agisse du décompte du nombre de pas parcourus, du suivi de la fréquence cardiaque, de l’oxymètre de pouls, du suivi GPS ou de l’électrocardiogramme. Elle intègre par ailleurs de nouvelles fonctions de gestion du stress grâce à un capteur EDA (électrodermal), comme sur la Fitbit Sense 2 et comme la Pixel Watch 2 devrait y avoir droit. Du côté des exercices sportifs, la firme annonce plus de vingt types d’entraînement ainsi qu’une compatibilité avec le streaming de la fréquence cardiaque afin de la consulter sur des équipements sportifs comme des vélos d’intérieur ou des tapis de course.

Des applications Google dans un bracelet Fitbit

La principale nouveauté de ce Fitbit Charge 6 réside en fait dans l’intégration de plusieurs applications et services Google. De la même manière que Fitbit est désormais proposé sur la Pixel Watch, les applications Google arrivent donc peu à peu sur les produits Fitbit. Le bracelet connecté profite ainsi de Google Wallet pour le paiement sans contact par NFC, de Google Maps avec la navigation détaillée en temps réel ou des contrôles de lecture si vous utilisez YouTube Music pour le streaming de musique.

Du côté de l’autonomie, Fitbit annonce que son Charge 6 pourra fonctionner pendant 7 jours. Le bracelet profite par ailleurs d’un affichage always-on.

Le nouveau Fitbit Charge 6 sera disponible dès le 12 octobre prochain après une période de précommande débutant ce jeudi. Il sera proposé en France au tarif de 159,95 euros, soit 20 euros de moins que le Fitbit Charge 5 à sa sortie. Par ailleurs, pour chaque achat du bracelet, Fitbit intégrera six mois d’abonnement à son service Fitbit Premium.