Fitbit Charge 6 : le bracelet ultime pour le sport baisse son prix sur Amazon

Le Fitbit Charge 6 est un bon bracelet connecté. Polyvalent entre l’activité sportive et la santé, cet accessoire est un bon moyen pour se motiver, et aujourd’hui, on le trouve à un prix plus doux sur Amazon.

Fitbit, marque incontournable du bracelet et de la montre connectée, propose des produits ultra-complet pour vous accompagner dans l’accomplissement de vos activités physiques. C’est le cas par exemple du Charge 6, un bracelet parfait pour vous aider à suivre vos progrès en sport sans vous encombrer, mais aussi à garder un œil sur votre santé. Numéro 1 de notre classement des meilleurs bracelets connectés pour le sport, nous le recommandons chaudement, d’autant plus qu’aujourd’hui, il profite d’une remise de plus de 10 %.

Les points forts du Fibit Charge 6

Un bracelet avec un panel varié de mesures pour la santé

La précision du capteur de fréquence cardiaque

Une autonomie satisfaisante

Disponible au prix de 159,95 euros, le bracelet connecté Fitbit Charge 6 est en ce moment en promotion à 129 euros sur le site d’Amazon. Cette offre est aussi valable pour le coloris noir et orange.

Un bracelet passe partout, bien fini

Le FitBit Charge 6 reprend l’esthétique des modèles précédents, comme le Fitbit Charge 5. Avec son format rectangulaire, il se veut discret, mais ne manque pas d’élégange avec boitier aluminium noir associé à un bracelet champagne doré. L’avantage est qu’il s’adapte à tous les types de poignets, avec au choix trois tailles : S, M et L. Seul regret, la marque précise que son bracelet est conçu pour résister à l’eau lors de la fabrication, mais n’est pas pour autant étanche… Il ne sera pas possible de nager avec.

Une fois allumée, on découvre un écran tactile Amoled de 1,04 pouce avec un bon niveau de luminosité, pour pouvoir lire les informations affichées de manière nette, même en extérieur. Un capteur de lumière ambiante est d’ailleurs intégré pour une gestion automatique de ce paramètre. Petit plus, ce bracelet dispose d’un mode always-on qui se révèle plutôt économe en batterie.

Avec des Fonctionnalités complètes pour un bon suivi

Ce bracelet est doté de multiples capteurs pertinents un accéléromètre, un capteur optique de fréquence cardiaque, de SPo2, un capteur de température, des fonctionnalités utiles comme l’ECG ou le scan AED. Côté sport, il est capable de lancer une quarantaine de sports. Pour chacune des activités, différentes mesures sont affichées en temps réel, comme la fréquence cardiaque ou l’allure du déplacement par exemple. Elle intègre d’ailleurs une géolocalisation compatible GPS et GLONASS, mais, lors de notre test, la précision du suivi n’était pas bonne.

Enfin, côté autonomie, le traqueur d’activité est capable d’aller jusqu’à sept jours avec des paramètres économes en énergie. Durant notre test plutôt énergivore (avec l’écran en always-on et toutes les mesures activées), le bracelet marque un bon score sur l’autonomie avec quatre jours sans passer par la case recharge.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Fitbit Charge 6.

Pour découvrir les autres références disponibles sur le marché des bracelets connectés, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés pour le sport.

