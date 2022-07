Ce pickup électrique de 580 ch destiné à la police va vous faire oublier le thermique

Ford dévoile une version inédite de son pickup électrique F-150 Lighting, uniquement destinée aux forces de l'ordre. Celui-ci s'offre de nombreux éléments spécifiques.

Cela fait bien longtemps que les policiers américains roulent en Ford. On pense bien sûr à la mythique Crown Victoria, mais également au F-150, qui équipe les forces de l’ordre depuis quelques années déjà. Autant dire qu’entre les gardiens de la paix et la marque à l’ovale bleu, c’est une histoire d’amour qui dure.

Et cela ne devrait pas s’arrêter de sitôt. En effet, la firme américaine vient de dévoiler une version inédite de son nouveau F-150 Lighting 100 % électrique, destinée à la police américaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il nous donnerait presque envie de prendre un billet sans retour et de nous reconvertir.

De nombreuses fonctionnalités spécifiques

Vous vous en doutez bien, ce Ford F-150 Lightning n’a rien à voir avec le modèle de série déjà proposé à la vente aux États-Unis. En effet, et comme le précise le communiqué de la marque à ce sujet, le pick-up électrique profite de nombreux éléments spécifiques, à commencer bien sûr par sa livrée noire et blanche, ainsi que les gyrophares et autres sirènes. Mais ce nouveau véhicule de police utilise le générateur Pro Power Onboard aussi présent sur la version civile, qui fait office d’alimentation mobile, utilisant la batterie lithium-ion du pickup, permettant notamment d’éclairer une scène d’accident de nuit.

Des branchements supplémentaires ont été ajoutés sur le tableau de bord, permettant aux policiers d’installer leur matériel pour leurs diverses opérations. Les sièges ont également été modifiés afin d’être recouvert d’un tissu plus résistant, tandis que les appuis latéraux ont été réduits pour faciliter l’accès et la sortie du véhicule. Enfin, la banquette arrière ainsi que le plancher sont en vinyle, pour rendre le nettoyage plus simple.

Les différents départements de police qui seront équipés du véhicule pourront également gérer leur flotte de Ford F-150 Lightning grâce au système E-Telematics. Développé par la marque, celui-ci permet au gestionnaire d’accéder à de nombreuses informations, telles que la localisation des véhicules en direct ou encore leur niveau de charge en temps réel.

Jusqu’à 580 chevaux

Au total, deux motorisations seront disponibles pour les forces de l’ordre. La première affiche une puissance de 452 chevaux et est équipée d’une batterie de 98 kW, qui lui permet de parcourir jusqu’à 370 km en une seule charge et de tracter jusqu’à 3,5 tonnes. La seconde version est dotée d’une batterie de 131 kWh permettant de parcourir 480 km selon le cycle EPA en vigueur aux États-Unis. La puissance est quant à elle affichée à 580 chevaux, tandis que les deux déclinaisons affichent un couple identique de 1 050 Nm. La seconde variante est quant à elle capable de tracter jusqu’à 4,5 tonnes, et peut réaliser le 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes.

Cette version reprend le système SYNC4 du modèle de série, profitant des mises à jour à distance et intégré dans un écran tactile de 12 pouces. Celui-ci est associé à un combiné numérique de même taille. Le pick-up électrique profite de nombreux systèmes d’aides à la conduite, tels que le système Co-Pilot360, incluant le freinage automatique d’urgence, le détecteur d’angles morts ou encore la conduite semi-autonome. Des informations supplémentaires seront bientôt communiquées par Ford au cours de l’été.

