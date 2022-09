La nouvelle Mustang de Ford tourne sous Android avec le moteur Unreal Engine

La septième génération de l'emblématique Ford Mustang est là. Une 100 % thermique équipée d'un moteur V8... mais également d'un système d'info divertissement a priori sous Android dont l'interface est animée par le moteur Unreal Engine.

La légendaire Mustang débarque dans une période troublante pour les voitures : le carburant coûte cher, les véhicules électriques sont en plein essor et les gouvernements s’attaquent à tout ce qui est alimenté par un moteur thermique. Alors, la septième génération de Mustang est-elle passée à de l’hybridation ou du 100 % électrique ? Eh bien, non.

Non seulement elle intègre un V8 de 5 litres, mais il est plus puissant que jamais. Au total, Ford évoque 500 ch. Comme vous le savez, la dernière Ferrari Purosangue en est le parfait exemple, les voitures thermiques ne sont pas notre tasse de thé. Cependant, cette Mustang a quelque chose qui nous intéresse.

De l’Android partout !

Android est partout, y compris dans le monde automobile. Certains constructeurs utilisent Android Automotive, comme chez Volvo et Renault, d’autres le font plus discrètement comme VinFast. Chez Ford, le média The Verge explique que le constructeur américain aurait choisi la seconde option.

Sur le papier, on se retrouve avec un système d’info divertissement illustré par un écran tactile central de 13,2 pouces équipé de l’OS maison Sync 4, le système d’exploitation de Ford qui alimente également sa gamme actuelle, y compris le F-150 Lightning et le Mustang Mach-E.

Sur les vidéos de lancement, on observe néanmoins une toute nouvelle interface utilisateur construite autour du moteur Unreal Engine du fabricant de jeux vidéo Epic. Cette Mustang, même si Ford ne le dit pas ouvertement, serait alors la première Ford à utiliser Android. Ce qui était déjà annoncé depuis quelques mois.

Ford Mustang (2023) // Source : Ford Ford Mustang (2023) // Source : Ford Ford Mustang (2023) // Source : Ford Ford Mustang (2023) // Source : Ford

