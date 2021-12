Vente privée Free : 1 an de Freebox Revolution avec Canal+ Series à prix cassé

La Freebox Revolution est de retour sur Veepee pour un abonnement à prix cassé comprenant Canal+ Series.

La fin d’année est toujours le moment idéal pour changer de forfait mobile ou de box internet. Les offres se multiplient et Free lance une nouvelle vente privée permettant d’accéder à son Freebox « mythique » à -75 % pendant un an.

Freebox Révolution avec TV by Canal

L’offre en question comprend une Freebox Revolution (et non une Freebox plus récente comme la Delta ou la Pop) avec ses deux boitiers (Freebox Server + Freebox Player HD) et un abonnement d’un an à l’Internet très haut débit à 9,99 euros seulement par mois. Après cette période, l’abonnement repasse à son prix original, à savoir 39,99 euros par mois.

En plus de l’accès à Internet (Fibre, ADSL 2+ ou VDSL2 en fonction de votre éligibilité), cet abonnement offre un accès à la TV numérique, à savoir les 220 chaînes de la Freebox, mais aussi TV by Canal, soit 60 chaînes « pour toute la famille » (Piwi+, Paris Premiere, National Geographic…) et l’accès à l’application myCanal. Et pour la première fois dans une vente privée, cet abonnement contient également Canal+ Séries pendant 12 mois et l’intégralité du catalogue Starzplay.

Vous retrouverez également les services triple play habituels, à savoir les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations et les appels illimités vers les mobiles en France et DOM.

Conditions de l’offre Freebox

Attention, cet abonnement Forfait Freebox Révolution avec TV by Canal et Canal+ Séries nécessite que vous n’ayez pas été inscrit chez Free dans les 30 jours qui précèdent la souscription. Dans le cas contraire, des frais supplémentaires s’appliqueront et le forfait passera immédiatement à 39,99 euros par mois. Il s’agit en outre d’un forfait qui vous engage pendant un an et des frais de mise en service et de résiliation s’appliquent.

Pour souscrire, rendez-vous avant le 21 décembre 2021 à 6 heures sur Veepee.fr.

