Free Mobile fait évoluer son forfait illimité

Pour les 10 ans de Free Mobile, l'opérateur fait évoluer son forfait historique, le forfait illimité.

Free tease une annonce importante pour les 10 ans du lancement de Free Mobile. Au moment où ces lignes sont écrites, l’opérateur n’a pas pris la parole pour dévoiler qu’elles seront là ou les nouveautés prévues. En attendant une déclaration officielle, on peut toutefois découvrir que Free Mobile a déjà mis à jour la brochure tarifaire au 10 janvier 2022. Il ne reste qu’à éplucher les nouveautés.

Internet illimité passe à 210 Go

La grande nouveauté qui semble se dégager pour le moment de la brochure tarifaire, c’est un changement pour le forfait illimité de Free Mobile. Il s’agit de l’un des deux forfaits historiques de l’opérateur facturé à 19,99 euros par mois (9,99 ou 15,99 euros pour les abonnés Freebox Pop ou Freebox).

On peut y lire que l’accès à Internet est désormais limité à 210 Go par mois, au lieu de 100 à 150 Go auparavant. Voici plus précisément les conditions de l’option Internet Mobile du forfait.

Pour les non abonnés Freebox : 210 Go avec mobile 5G ou 4G, 3 Go avec mobile 3G

Pour les abonnés Freebox : 5G et 4G illimitée et 210 Go en 3G avec mobile 5G, 4G illimitée et 210 Go en 3G avec mobile 4G,

3 Go en 3G avec mobile 3G. Débit réduit au-delà des 210 Go / 3 Go.

Le reste du forfait ne semble pas évoluer : appels illimités vers les mobiles et les fixes en France, SMS et MMS illimités, accès Internet de 25 Go/mois depuis 70 destinations ou encore le service Free Ligue 1.

Pas d’évolution pour le forfait 2 euros

D’après notre analyse de la brochure tarifaire, le forfait à 2 euros ne paraît pas évoluer pour le moment. On conserve un forfait 2h d’appels, SMS et MMS illimités et 50 Mo d’accès à Internet. Cela fait longtemps que cette offre n’a pas été modifiée par l’opérateur. Il s’agit pourtant d’une demande récurrente de nombreux fans de la marque.

