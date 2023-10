Vous attendez une Freebox V9 moins chère et plus rapide

Alors que l'on parle de plus en plus de la Freebox V9 qui ne devrait pas tarder à se montrer officiellement, nous voulions savoir quelles étaient vos attentes principales pour cette box Internet. Voici vos réponses à notre sondage de la semaine !

L’actualité récente a été marquée par le lancement discret de la Livebox 7 d’Orange. Toutefois, la box Internet qui attire le plus souvent les regards est bien la Freebox V9 alors qu’elle n’est même pas encore officiellement sortie.

On sait en revanche que Free travaille « presque jour et nuit » dessus et que la filiale d’Iliad prévoit un lancement de la Freebox V9 avant la fin de l’année. Autant dire qu’on devrait la découvrir en bonne et due forme dans peu de temps.

La sortie d’une nouvelle Freebox est toujours un moment particulier. Ces produits, conçus en interne chez Free — détail cher aux yeux du fondateur Xavier Niel –, réservent toujours un joli lot de fonctions innovantes. Chez Frandroid, nous misons par exemple sur une compatibilité native de la Freebox V9 avec le protocole Matter pour que la box Internet devienne aussi un centre de contrôle des objets connectés de la maison.

Vous attendez une Freebox V9 moins chère

Pour jouer aux jeux des suppositions, nous vous avions demandé votre avis sur la prochaine Freebox V9. Avec un grand nombre de répondants (2200), nous avons pu dresser un tableau de vos attentes concernant le futur appareil.

Sans surprise, c’est un retour à un tarif plus bas que vous attendez le plus avec 41,6% des votes. L’inflation galopante et l’augmentation des tarifs de tous les services y sont pour quelque chose. Ces services d’ailleurs, vous êtes 14,7% à les attendre encore plus nombreux dans cette Freebox V9. Juste derrière à 11,8%, ce sont des débits toujours plus élevés que vous souhaitez, juste devant l’ajout du Wi-Fi 7 à 10,3%.

Vous attendez un lecteur Blu-ray 4K à 7,1%, pour rester dans la lignée de la Freebox Revolution. Juste derrière avec 7% des voix, vous aimeriez bien encore plus de domotique pour votre maison connectée. Enfin, en avant-dernière position, vous ne seriez pas contre l’intégration d’une innovation comme l’IA à 4,8%, devant 2,7% des répondants qui voudraient du jeu vidéo, pourquoi pas en cloud.

