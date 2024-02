Allez-vous craquer pour la nouvelle Freebox Ultra ?

Free a dévoilé sa nouvelle Freebox Ultra le 30 janvier dernier, une box internet bourré de nouvelles technologies, incluse dans une toute nouvelle offre. La proposition de Freebox vous a-t-elle convaincu ?

Ça y est, elle a enfin été annoncée après plusieurs semaines de teasing et quelques fuites : la Freebox Ultra intègre les offres internet de Free et embarque les toutes dernières normes et technologies.

Cette nouvelle box est compatible avec la Fibre 10G avec pour la première fois un débit synchrone de 8 Gbit/s en téléchargement aussi bien qu’en upload. Et pour profiter de toute cette vitesse théorique, la Freebox Ultra est compatible avec la toute récente norme Wi-Fi 7 et sa bande 6 GHz, pour un débit théorique de 6 Gbit/s. Un répéteur supportant cette norme sera d’ailleurs inclus.

Pour aller plus loin

Free annonce sa Freebox Ultra (V9) : voici un résumé de toutes les nouveautés

Les nouvelles offres de Free incluent de nombreuses plateformes SVOD (Disney+ avec publicités, Netflix avec publicités, Universal+, Canal+ en live et Amazon Prime Video) pour 50 euros par mois (60 euros au bout d’un an). L’opérateur propose cependant une offre 10 euros moins cher, mais sans inclure ces différents services de streaming.

Allez-vous passer à la Freebox Ultra ?

Alors que la fibre tend à se démocratiser y compris dans les zones rurales, les offres internet deviennent pléthoriques sur une large partie du territoire français. Cette nouvelle offre Freebox vit donc avec son temps.

On a donc voulu savoir si cette Freebox Ultra vous tente, explicitant à chaque fois vos raisons :

Chargement Allez-vous craquer pour la Freebox Ultra ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, je vais clairement y passer

Oui, mais l'offre Essentiel sans les plateformes SVOD

Non, mon offre actuelle convient parfaitement

Non, car c'est bien trop cher

Non, je n'ai pas accès à la fibre

Les commentaires sont là si vous voulez développer davantage votre réponse, mais toujours avec cordialité, cela va sans dire. Nous allons publier le résultat du sondage à la fin de la semaine prochaine.