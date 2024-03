Vous disposez du forfait 5G de Free ? On a une bonne nouvelle pour les plus voyageurs d’entre vous

Free continue d'enrichir son offre mobile via des ajouts de fonctionnalité et d'options et cette fois-ci, 'est son forfait 5G qui en bénéficie avec l'ajout de 6 destinations internationales pour les communications, en particulier d'Amérique du Sud.

Dans la Galaxie des forfaits mobile avec le meilleur rapport Go, avantages et prix, le forfait 5G de Free tient certainement une bonne place. Free continue d’ailleurs de le rendre encore plus attractif en annonçant via un communiqué qu’il bénéficie dès aujourd’hui d’un ajout non négligeable pour les communications à l’international.

Voilà donc que l’opérateur vient de débloquer 6 pays d’Amérique du Sud dans le catalogue de pays dont le forfait autorise les communications :

Bolivie

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

Que ce soit pour les anciens ou pour les nouveaux abonnés, cette évolution s’applique dès maintenant et sans surcout. Rappelons que ce forfait est au prix de 19,99 euros par mois (9,99 pour les abonnés Freebox Pop).

Le forfait le plus intéressant pour les communications à l’international

Free propose clairement, à ce prix, l’offre la plus compétitive du marché sur les forfaits avec une grosse enveloppe de Go et comprenant les communications à l’international.

Tout ceci sans compter sur des communications illimitées en Appel, SMS et MMS partout en France, en Europe, DOM et vers les 107 destinations du forfait, dont les USA, le Canada ou même Monaco.

Enfin, pour parfaire le tableau, les 35 Go de l’enveloppe internationale sont utilisables depuis ces mêmes destinations.

