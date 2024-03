Free fait un beau cadeau pour ses abonnés Freebox Delta avec Player Devialet

Free a l'habitude de revenir sur ses anciennes offres pour contenter ses abonnés de longue date. L'opérateur vient donc d'inclure un petit bonus qui était d'abord réservé aux nouveaux abonnés Freebox Ultra, soit 4 chaines TV Universal+

Avec sa sortie déjà lointaine (2018), et l’arrivée récente de la Freebox Ultra, on aurait pu penser que Free s’était désintéressé de ses clients Freebox Delta, d’autant plus que l’offre n‘est plus disponible depuis déjà quelques mois. Il n’en est rien, puisque l’opérateur vient d’actualiser son portail d’offre, en particulier concernant un des services de SVOD que Free distribue sur certaines de ses box.

Il s’agit de quatre chaines TV ainsi que les replays d’Universal+ qui sont donc désormais disponibles pour les clients Freebox Delta + Player Devialet : 13ème RUE, SYFY, E! ENTERTAINMENT et DreamWorks respectivement sur les canaux 71, 72, 73 et 148.

Exclusifs aux anciens abonnés Freebox, pour le moment

Notez d’ailleurs qu’il n’y a pas de conditions de durée, les abonnées peuvent donc profiter de ces contenus dès à présent et jusqu’à la fin de leur abonnement. Pour le moment, seuls les abonnés Freebox Delta (avec Player Devialet), Freebox Revolution (non light) et Freebox Ultra sont concernés, les autres devront débourser 5,99 euros par mois pour en profiter.

