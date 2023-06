L’ère du Free Player Devialet prend fin : disparition soudaine ou retraite anticipée ?

Le Player Free Devialet, né d'une collaboration entre Free et Devialet, disparaît mystérieusement du site de Free. Lancé en 2018, ce boîtier, associé à la Freebox Delta, a révolutionné le paysage des box multimédia avec ses six haut-parleurs, dont trois dédiés aux graves, et des technologies de pointe pour une qualité sonore impeccable.

Un vent de nostalgie souffle sur la toile : le fameux Player Free Devialet a mystérieusement disparu du site de Free. C’est en 2018, que cette création hybride, fruit d’une collaboration entre Free et Devialet, a fait son entrée dans nos salons. Sa présence imposante à côté du téléviseur ne pouvait laisser personne indifférent.

Le Player Free Devialet, associée à la Freebox Delta et son Server, a été une révolution dans le paysage des box multimédia. Outre ses fonctionnalités de box TV, c’est véritablement sa dimension de barre de son qui a marqué les esprits. Six haut-parleurs savamment répartis autour de ce boîtier player, dont trois dédiés aux graves spécialement conçus par Devialet.

Pour assurer une qualité sonore impeccable, des étages électroniques de traitement et d’amplification du signal étaient intégrés, dernier cri pour l’époque. Le système disposait également de la technologie de spatialisation Space, créant une immersion sonore depuis une unique enceinte. Pour compléter le tableau, un algorithme Adaptive Volume Level (AVL) permettait de compresser automatiquement le volume.

Cependant, cette prouesse technologique a souffert de multiples difficultés lors de son lancement, comme de nombreux produits de Free. Entre les bugs et les fonctionnalités manquantes, le Player Free Devialet n’a pas su convaincre de sa praticité. Il fallait disposer d’un téléviseur accroché au mur pour exploiter pleinement l’acoustique du produit et surtout éviter de le confiner dans un meuble, sous peine de limiter la spatialisation sonore.

Il y a déjà des alternatives chez Free

Malgré son départ du site Free, le Player Free Devialet pourrait bien continuer sa carrière en solo. Il endosse d’ores et déjà le rôle d’enceinte Alexa et est équipé d’applications populaires comme Netflix ou YouTube.

Pou rappel, il était disponible à la location à 9,99 euros par mois (depuis avril 2023) ou un achat à 480 euros. En remplacement, Free propose maintenant le Player Pop sous Android TV. Moins complet que son prédécesseur, il est néanmoins tourné vers l’avenir avec sa compatibilité étendue à l’ensemble des applications disponibles sur le Google Play Store. Il y a aussi l’Apple TV 4K, vendu par Free avec l’application Oqee.

