La Freebox Delta est aussi proposée avec le Player Pop

Alors que Free a dévoilé ce mardi sa nouvelle offre Freebox Pop, le fournisseur d'accès à internet fait évoluer le reste de sa gamme. A commencer par l'offre Freebox Delta qui s'amourache, elle aussi, du Player Pop qui pourra se substituer au player Devialet.

Cela avait fait grand bruit lors de la dernière présentation de la Freebox : le partenariat avec le spécialiste du son Devialet et l’obligation de souscrire à l’enceinte connectée devenu Player Free Devialet (ou de l’acheter d’entrée de jeu à 480 euros) pour profiter de l’offre surpuissante de Free. Avec l’intronisation de la Freebox Pop mardi, le catalogue de Free évolue de manière assez inattendue.

Plus petite, plus ronde et plutôt puissante, la Freebox Pop va ravir le plus grand nombre qui peuvent se contenter de débits internet jusqu’à 5 Gbit/s pour un prix raisonnable (29,99 euros par mois la première année, 39,99 euros mensuels la seconde). Mais pour ceux qui en veulent plus sans se vider les poches en plus du forfait (10 euros par mois pour la location du player Free Devialet), le forfait Freebox Delta évolue dans le bon sens. Vous aurez désormais le choix d’opter pour le Player Pop avec le même server Delta.

Evidemment, exit le son Devialet. Mais le Player Pop sous Android TV arrive avec toute sa proposition (Netflix et Amazon Prime video inclus, la nouvelle interface OQEE, 100h d’enregistrement, le meilleur de la Ligue 1 inclus, le start-over…) et sans surcoût ! Et tout cela, en conservant le bénéfice de la fibre à 10 Gbit/s. Vous pouvez aussi opter pour l’ajout du répéteur Wi-Fi inclus dans la Freebox Pop ou bien de le retirer, moyennant une déduction de 10 euros sur les frais d’installation.