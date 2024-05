Free lance une application deux en un pour gérer tous ses comptes

Free regroupe ses comptes Freebox et Free Mobile dans une seule et même application pour simplifier la vie de ses abonnés.

Abonné Freebox et Free Mobile (qui est récemment passé à 300 Go), je devais jusqu’alors jongler entre deux applications pour gérer deux comptes pourtant liés : Free et Free Mobile – Mon compte. Free corrige aujourd’hui le tir en regroupant les deux profils dans une seule et même application, celle de sa box Internet.

Par voie de communiqué, la filiale d’Iliad nous apprend que son Espace Abonné fait peau neuve, accueillant un nouvel espace pour les abonnés Free Mobile. La page d’accueil de l’application possède désormais deux occurrences permettant de se connecter soit à son espace box, soit à son espace mobile ou aux deux.

Une interface remaniée

La partie concernant la Freebox ne change pas d’un iota. Les nouveautés se trouvent dans la partie mobile. Celle-ci est divisée en trois sections : Accueil, Mon compte et Réglages.

La page d’accueil permet de voir en un clin d’oeil sa dernière facture et sa consommation de data ajustée. Il est possible de télécharger les 12 dernières factures de son abonnement. La rubrique Mon Compte permet quant à elle de gérer ses lignes pour y rattacher une Freebox, en créer une nouvelle ou changer d’abonnement.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle application, mais d’une mise à jour de l’Espace Abonné Freebox. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur l’AppStore ou le Google Play Store et mettre à niveau son application actuelle.

