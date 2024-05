Free, le champion de la croissance dans les télécoms en 2024

Les chiffres sont tombés : au premier trimestre 2024, Free s'est imposé comme le seul opérateur télécom à connaître une forte croissance.

Au premier trimestre 2024, Free s’est imposé comme le seul opérateur télécom à connaître une forte croissance.

Alors qu’Orange a enregistré une hausse de 9 000 abonnés mobiles et Bouygues de 17 000, SFR a subi une perte importante de 487 000 abonnés. De son côté, Free a recruté 212 000 nouveaux abonnés nets sur le mobile (239 000 sur les forfaits 4G/5G) et 85 000 nouveaux abonnés nets Haut et Très Haut Débit sur la fibre.

Comment expliquer cette réussite ?

La promesse de Free de ne pas toucher les tarifs de ses forfaits jusqu’en 2027 est certainement l’une des clés de son succès. À l’heure où les autres opérateurs et fournisseurs internet n’hésitent pas à augmenter leurs prix, cette décision est à contre-courant. Tous les autres opérateurs et fournisseurs d’accès internet ont augmenté leurs tarifs ces derniers mois.

Les meilleurs forfaits mobile 5G du moment chez Free Free

Forfait Free 5G 300 Go 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Mais la stratégie de Free ne se résume pas à une simple promesse de tarifs stables. L’opérateur a également misé sur l’innovation. C’est le cas avec la nouvelle Freebox Ultra qui a boosté les abonnements fibre de Free.

Si la stratégie de Free dans la télécom a tout pour surprendre, les résultats sont là. La croissance du chiffre d’affaires du Groupe a atteint 11,2 % à 2,43 milliards d’euros au 1ᵉʳ trimestre, avec un EBITDAaL à 878 millions d’euros au 1ᵉʳ trimestre, en progression de 12,2 %. Une performance qui montre que la promesse de tarifs stables et l’innovation peuvent être des leviers de croissance efficaces dans un marché ultra-concurrentiel.

Pour aller plus loin

Test de la Freebox Ultra : Free prend 10 ans d’avance

Les meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros chez Free Free

Forfait 2€ 2h 2€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Les meilleurs forfaits pas chers NRJ Mobile Forfait 5G

150 Go Appels illimités 150 Go en France 18 Go en Europe 9.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 100 à 140 Go Appels illimités 100 Go - 140 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7.99€ /mois Découvrir RED Forfait 4G

30 Go Appels illimités 30 Go en France 12 Go en Europe 5.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers