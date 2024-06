300 Go pour 16 euros par mois : le nouveau forfait 4G généreux de Free Caraïbe

Free Caraïbe propose un nouveau forfait mobile 4G/4G+ avec 300 Go pour 16 euros par mois.

Un nouveau forfait mobile s’est invité depuis une semaine chez Free Caraïbe. Il propose une belle enveloppe de 300 Go par mois en 4G/4G+ pour 15,99 euros par mois. L’offre est disponible en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Saint-Barthélemy et à Saint Martin.

À cela s’ajoute les SMS et MMS illimités ainsi que les appels illimités vers les zones géographiques citées ci-dessus, l’Hexagone, la Réunion, Mayotte, les États-Unis et le Canada. Les fixes en Europe et au Brésil sont aussi concernés.

Si vous voyagez, vous aurez droit à 35 Go d’Internet en 4G depuis 50 destinations.

Forfait sans engagement et pas sans défaut

Ce forfait à 15,99 euros par mois est sans engagement et ne cache pas d’augmentation de prix une fois la première année passée.

Au moins un bémol est à signaler : un lecteur de Frandroid nous explique en effet que la messagerie vocale visuelle n’est toujours pas disponible. Cette fonction est pourtant bien pratique.

À titre de comparaison, dans l’Hexagone, Free Mobile propose aussi un forfait à 300 Go en 4G et 5G.

Il inclue l’accès à l’application TV Oqee by Free qui permet d’accéder à plusieurs chaînes de télévision en direct et en replay. Pour cette offre, il faut débourser 19,99 euros par mois.

