Freebox Delta : préparez-vous à payer plus pour ne pas avoir de pubs sur Netflix

Vous êtes encore une poignée d’irréductibles à profiter de l’abonnement Netflix Essentiel sans les publicités, mais toutes les bonnes choses ont une fin. On connait la date de la disparition définitive de cette formule sur les Freebox Delta.

Freebox Delta

Relique d’une époque révolue, l’abonnement Netflix Essentiel survit aujourd’hui à travers les box des FAI tels que Free. Mais même ce privilège doit prendre fin dans les semaines qui suivent. Dans un mail envoyé à ses abonnés, Free a annoncé que les abonnements Netflix Essentiel basculeront automatiquement vers la formule Standard avec pub le 26 septembre.

À lire aussi :

Prix Netflix : quel abonnement choisir en août 2024 ?

Netflix Essentiel définitivement mort et enterré

Pour celles et ceux qui s’étaient abonnés directement sur la plateforme, Netflix Essentiel avait déjà disparu dans la nuit du 19 au 20 juillet au profit de la formule Standard avec pub à 5,99 euros par mois. Pour rappel, cette formule Essentiel faisait profiter d’une qualité HD sur un seul écran, et non deux en simultané comme c’est le cas de la formule Standard avec pub.

Le 26 septembre prochain, les abonnés Netflix Essentiel sur Freebox deviendront des abonnés Netflix Standard avec pub comme l’annonce le mail envoyé par la filiale d’Iliad.

Extrait du mail envoyé par Free à ses abonnés concernant les forfaits Netflix // Source : Frandroid

L’annonce concerne seulement ceux qui étaient déjà abonnés à Netflix Essentiel depuis un moment. Aujourd’hui, si l’on veut s’abonner à une offre Freebox, la formule Netflix Essentiel n’est déjà plus disponible. Par exemple, l’abonnement Freebox Ultra, la formule la plus haut de gamme de l’opérateur, inclut Netflix Standard avec pub.

Pour profiter d’une formule sans pub, il faut payer un supplément de 7,50 euros par mois pour Netflix Standard (au lieu de 13,49 euros par mois) ou de 14 euros par mois pour Netflix Premium (au lieu de 19,99 euros par mois).

Les meilleures box internet du moment chez Free ADSL, Fibre Freebox Pop 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Light 29.99€ /mois Découvrir Fibre Freebox Ultra Essentiel 39.99€ /mois 49.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.