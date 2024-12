Free KO : une panne internet sur les Freebox dans toute la France pour le soir de Noël

Free, oh désespoir ! Quand le trublion des télécoms se prend les pieds dans le câble, c’est toute une nation qui se retrouve débranchée.

Panne Free // Source : Frandroid

Si vous êtes abonné Free et que vous lisez ceci sur votre téléphone en 4G, c’est probablement que vous avez été touché par LA panne. Oui, celle qui a fait planter les Freebox à travers tout l’Hexagone. C’est pour cela que votre Freebox affiche un code erreur certainement. Alors, on respire un bon coup, et on plonge dans les détails de ce bug géant qui a mis la France en mode avion forcé.

Au vu du chiffre, cela ressemble à une panne surtout localisée autour de Nice, dans le 06. Tentez de partager la connexion de votre smartphone (4G ou 5G), cela peut vous permettre d’avoir temporairement internet à la maison.

Free n’a pas communiqué sur la panne, du moins pour le moment.

