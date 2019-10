Free Mobile propose depuis plus d’un an un forfait spécial, et à l’origine temporaire, qui joue le rôle du forfait intermédiaire entre le célèbre forfait à 2 euros, et celui à 19,99 euros.

Contrairement aux autres forfaits de l’opérateur, ce forfait « série Free » n’est valable pour les nouveaux abonnés que pendant 12 mois, avant une bascule automatique vers le forfait à 19,99 euros par mois.

1 euro de plus par mois pour le même forfait

Comme le remarque le site spécialisé Univers Freebox, Free Mobile a fait évolué son forfait spécial et pas vraiment pour l’améliorer.

Le prix reste en effet de 9,99 euros par mois pendant 12 mois, mais c’est désormais 50 Go de data Internet en 4G qui sont proposés en France, et non 60 Go comme auparavant.

Il y a un mois, Free Mobile a procédé à une augmentation du prix de son forfait, qui est passé de 8,99 euros par mois à 9,99 euros par mois, tout en augmentant le quota de data de 50 à 60 Go. Autrement dit, Free Mobile a d’abord augmenter le prix de son forfait en l’amélioration, puis a modifié à nous son forfait pour retirer cette amélioration, tout en gardant le prix plus élevé.

Heureusement, les abonnés actuels ne sont pas concernés par ces modifications du forfait. Au final, Free Mobile est simplement moins compétitif avec ce forfait qu’il ne l’était au début du mois de septembre. Si vous cherchez un nouveau forfait, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur de forfait mobile.