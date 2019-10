Vous souhaitez changer de forfait mobile ? L’offre Free mobile 60 Go à 9,99 euros par mois pendant un an (puis 19,99 euros par mois avec 100 Go) est disponible jusqu’au 8 octobre prochain. Pour rappel, ce forfait en série limitée était proposé avec 10 Go de moins la semaine dernière, mais aussi un euro de moins.

Comme chaque mercredi, Free renouvelle son offre en série limitée. Cette fois-ci, le forfait mobile propose 60 Go (au lieu de 50), dorénavant pour 9,99 euros par mois pendant un an, puis 19,99 euros. Pour en profiter, il suffit d’y souscrire avant le 8 octobre 2019.

Le forfait Free mobile en bref

Une offre sans engagement

Avec une enveloppe 4G importante

Et un petit prix la première année

Retrouvez le forfait Free mobile 60 Go à 9,99/mois

Le forfait Free mobile en détail

Le forfait mobile sans engagement en série limitée de Free mobile donne accès aux appels illimités vers les fixes et mobiles, ainsi que les SMS/MMS illimités en France Métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte pour les appels). Il comprend une enveloppe 4G déjà conséquente avec 60 Go par mois la première année, puis 100 Go la deuxième. Notez d’ailleurs qu’au-delà de la limite de données, le débit sera réduit jusqu’à son renouvellement. Cependant, il est tout à fait possible d’utiliser en illimité les hotspots FreeWifi en France Métropolitaine grâce à vos identifiants Free.

Depuis l’Europe et les DOM, vous avez droit aux mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS, mais vous bénéficiez d’une enveloppe web dédiée de 4 Go sur le réseau 3G (au-delà, le Mo est facturé 0,0054 €). Le forfait donne également un accès à Youboox One jusqu’au 31/01/2020. Il s’agit d’un service de livres numériques avec plus de 120 000 références. Il vous permet de consulter en illimité des magazines, des livres et même de la BD qu’il est possible de lire sur plusieurs écrans Android, iOS et Web (même hors connexion).

En plus du prix du forfait, notez d’ailleurs qu’il faut ajouter 10 euros pour recevoir la carte SIM triple découpe.

