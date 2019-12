Free propose sur Veepee une nouvelle vente privée. Celle-ci vous permet de profiter d’un Xiaomi Redmi Note 8T simplement en vous abonnement au forfait à 20 euros pendant 24 mois.

Comme prévu, Free a lancé ce lundi soir une nouvelle vente privée en partenariat avec le site Veepee. Celle-ci vous permet d’acquérir un Xiaomi Redmi Note 8T à condition de souscrire un forfait à 19,99 euros par mois.

Comme le mois dernier, la nouvelle vente privée de Free ressemble à s’y méprendre au principe des offres subventionnées tant critiquées par l’opérateur à son lancement il y a sept ans. Néanmoins, la nouvelle offre vous permet bien d’acquérir un Xiaomi Redmi Note 8T — smartphone que nous avons testé et apprécié — au prix d’un simple abonnement à 19,99 euros par mois.

Un engagement de 24 mois

Cette offre est similaire à celle que l’on peut retrouver directement chez Free avec 100 Go de données, SMS et voix illimités et 25 Go de données utilisables à l’étranger. On notera cependant une différence de taille : pour profiter de l’offre, il vous faudra nécessairement vous engager chez Free Mobile pendant 24 mois, résiliable après 12 mois. De quoi s’assurer pour Free Mobile que vous ne vous offrez pas simplement un Xiaomi Redmi Note 8T pour 20 euros, contre 200 euros dans le commerce.

Pour rappel, le Redmi Note 8T propose un écran de 6,53 pouces, une puce Snapdragon 660, quatre appareils photo au dos et une batterie de 4000 mAh. N’hésitez pas à consulter notre test complet du smartphone.