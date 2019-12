Une nouvelle Freebox est en préparation chez Free. Son nom de code serait « FbxV8am », un nom qui laisse imaginer une partie de sa fiche technique.

Free travaille sur une nouvelle Freebox milieu de gamme. Cette information est déjà officielle, puisque Xavier Niel lui-même en parlait déjà en 2018. L’annonce de cette nouvelle offre serait prévue pour bientôt, puisqu’une sortie en novembre 2019 avait déjà été évoquée dans la presse.

De son côté, le site spécialisé Univers Freebox mène l’enquête, et a appris d’une source jugée fiable que la nouvelle Freebox n’était pas qu’une simple box milieu de gamme, mais bien une « Freebox V8 », marquant en quelque sorte déjà une nouvelle génération après la Freebox « V7 » Delta. Un nom de code qui reflète toute l’ambition que porte Free dans ce nouveau projet.

En septembre, le compte Android TV Rumors, qui avait vu juste par le passé concernant des sorties de produits Android TV, prédisait une intégration d’un SoC Amlogic S905X2. Il s’agit d’une puce bon marché, moins cher que la marque Broadcom habituellement utilisée dans les Freebox, que l’on retrouve sur beaucoup de box chinoises sous Android vendues à petit prix.

fbx6hd : Freebox Revolution

fbx6lc : Freebox Mini 4k

fbx7hd-delta : Freebox v7 Delta

fbx7hd-one : Freebox v7 One

fbx8am : Freebox v8 👀 👀

('am' for #Amlogic ?)#AndroidTV

(Thanks for the tip)

— Android TV Rumors (@androidtv_rumor) December 3, 2019