Free a relu ses CGU et renonce à la prolongation automatique et payante de son option

Face à la grogne populaire, Free renonce à faire payer automatiquement son option YouBoox.

En 2019, Free s’est mis à offrir l’option YouBoox à ses clients. Celle-ci permet d’accéder à une sélection de 30 000 livres numériques, parmi lesquels des œuvres classiques, des romans, des bandes dessinées, etc. L’offre est disponible aux abonnés Free et Free Mobile et les livres numériques peuvent être consultés depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Free subit l’ire populaire

En décembre, Free annonçait que l’offre promotionnelle permettant d’accéder gratuitement au service YouBoox prendrait fin à partir du 1er février 2020. Jusque là, rien de bien dérangeant. En revanche, la branche d’Iliad a également annoncé que les abonnés resteraient inscrits au service et payeraient donc automatiquement 0,99 euro de plus par mois pour en profiter. Autrement, l’accès à YouBoox est facturé 9,99 euros à ceux qui souhaitent s’y inscrire volontairement.

Cette hausse de prix grimée en avantage supplémentaire est plutôt mal passée auprès de la communauté de fans de la marque, d’autant que l’augmentation discrète des tarifs est désormais devenue une habitude chez les opérateurs et fournisseurs d’accès.

Marche arrière toute !

Free a cependant fait marche-arrière. Comme le souligne Univers Freebox, les abonnés ont reçu un mail pour les informer que « le service Youboox One prendra automatiquement fin au 31 janvier 2020 » et qui les invite à « ne pas tenir compte de l’email envoyé en décembre ».

Plus que faire une bonne action, Free se préserve de possibles poursuites. En effet, s’il est devenu monnaie courante de facturer des options supplémentaires aux abonnés pour les opérateurs, Free avait bien pris le soin d’indiquer dans ses conditions générales d’utilisation qu’après le 31 janvier 2020, « l’option Service Youboox One sera automatiquement supprimée des offres Free, sans intervention de la part de l’abonné ».

Autant dire que Free avait tout intérêt à ne pas fâcher un trop grand nombre d’abonnés en leur facturant automatiquement cette option censée être supprimée à partir de samedi prochain. Pensez néanmoins à prolonger l’option si celle-ci vous intéresse.