Free Flex : une nouvelle offre de location ou d’achat d’un smartphone sur 24 mois sans frais

Free avait promis une offre avec de la transparence pour ce mardi et elle est désormais officielle : voici Free Flex.

Un smartphone 5G/4G + un forfait Free Mobile

L’offre prend à la fois les contours d’une location avec option d’achat (LOA) et en même temps d’un paiement en plusieurs fois sans frais. Le communiqué de presse indique en effet qu’il est possible de restituer ou de devenir propriétaire du smartphone au bout de 24 mois, mais également que le prix d’achat est étalé sur 24 mois : « en cas d’achat, on ne paye pas son mobile plus cher que son vrai prix ».

Surtout, contrairement à d’autres offres que l’on a pu voir récemment en France, ici l’offre de Free ne semble pas inciter au renouvellement incessant. Par ailleurs l’opérateur précise que les smartphones qui sont rendus seront reconditionnés ou recyclés. C’est les ayants droit qui seront contents.

Free Flex est proposé aux abonnés Free Mobile, mais il s’agit bien d’une offre séparée des forfaits. L’opérateur précise qu’il s’agit de mensualités distinctes.

Un iPhone 12 ou un Galaxy S21 à 20 euros par mois

Dans le communiqué de presse, Free donne plusieurs exemples de prix pour des smartphones allant de l’entrée de gamme, avec un Redmi 9A, au très haut de gamme avec le Galaxy S21. Il faut faire attention aux petites lignes toutefois. D’abord, Free retire du prix les différentes remises sur le smartphone, ce qui peut intégrer les ODR, ou offres de remboursement. Des sommes qu’il faut pourtant sortir de son portefeuille avant d’espérer un remboursement.

Par ailleurs, il est bien fait mention d’une somme à débourser au départ de l’offre et à la fin. Ainsi, pour un iPhone 12, il faudra débourser 259 euros (329 – 70 euros de remise immédiate) au départ, puis payer 19,99 euros par mois pendant 24 mois et à la fin de l’opération rajouter 100 euros pour être propriétaire du mobile. Coût de l’opération : 838,76 euros.

Une offre disponible dès maintenant

L’offre Free Flex a déjà été mise en ligne sur le site de Free Mobile. Elle est également disponible dans les boutiques Free dès aujourd’hui.