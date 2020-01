Avec son X-T200, Fujifilm veut reconquérir le marché de la photo face aux smartphones

Le constructeur japonais Fujilm a annoncé son nouveau boîtier hybride au format compact et au prix raisonné. L'objectif avoué, faire de l'ombre aux smartphones qui proposent encore une qualité photo en deçà de celle des boîtiers hybrides.

Deux ans après son X-T100, Fujifilm a finalement annoncé ce jeudi son nouvel appareil photo hybride à objectif interchangeable, le Fujifilm X-T200. Ce nouveau boîtier vise clairement le grand public avec son gabarit plutôt compact et son prix accessible.

Le Fujifilm X-T200 reprend le même format de capteur APS-C que son prédécesseur avec une définition identique de 24,2 mégapixels. Il intègre à la fois un système d’autofocus par détection de phase et de contraste. Le capteur est également stabilisé électroniquement — en plus de la stabilisation optique proposée sur les objectifs — ce qui permet selon Fujifilm d’aller « au-delà des standards proposés par les smartphones ». Néanmoins, le nouveau boîtier du constructeur japonais se veut bien plus compact et léger, puisqu’il affiche un poids de seulement 370 grammes, soit 80 grammes de moins que le X-T100.

Pour aller plus loin

HDR, mode nuit, capteurs, objectifs... On vous explique tout sur...

Pour parvenir à cette compacité accrue, Fujifilm n’a pas sacrifié les caractéristiques, puisqu’on retrouve toujours un flash intégré et un viseur au dos. L’écran orientable à 180 degrés est lui aussi toujours de la partie avec une diagonale de 3,5 pouces et une navigation tactile, pratique également pour la mise au point.

Un mode rafale jusqu’à 8 images par seconde

Concernant les performances de prise de vue, le Fujifilm X-T200 est capable de capturer en mode rafale jusqu’à 8 images par seconde. Il peut également faire varier sa sensibilité de 200 à 12 800 ISO, extensible jusqu’à 100 à 51 200 ISO. Quant à l’obturateur mécanique, il permet de prendre des clichés en 1/4000 seconde, extensible jusqu’à 1/32 000 seconde grâce à l’obturateur électronique. Enfin, Fujifilm propose également des fonctions vidéo sur son X-T200 avec un support de l’enregistrement HDR, même si la marque ne précise pas avec quel standard. Le boîtier peut ainsi capturer des séquences en Full HD à 120 images par seconde ou en 4K à 30 images par seconde.

Le Fujifilm X-T200 sera disponible à la fin du mois de février en trois coloris : silver, dark silver et champagne. Il sera proposé en kit avec un objectif équivalent 23-69 mm (f/3,5-5,6), à 849 euros. On pourra également l’acheter nu, sans objectif, à un tarif qui n’a pas encore été annoncé.