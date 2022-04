Garmin préparerait un nouveau bracelet connecté avec un grand écran Oled

Selon le site allemand WinFuture, Garmin plancherait sur ce Vivosmart 5. L'appareil serait capable de mesurer de nombreuses métriques, comme le sommeil ou encore la sPO2.

Garmin semble préparer un nouveau bracelet connecté, le Vivosmart 5. C’est en tout cas ce que laisse penser une série d’images du futur bracelet, publiée sur le très fiable site Winfuture.

Le premier avantage d’un tel produit est qu’il amène la marque Garmin dans un niveau de prix un peu plus accessible. Les montres du constructeur sont, pour la plupart, des produits très haut de gamme. Si vous êtes un·e amateur·rice de la marque, mais que ses produits sont un peu éloignés de votre budget, c’est déjà un potentiel bon point.

Un grand écran Oled

La première différence qui saute aux yeux par rapport au modèle précédent, c’est la taille de son écran Oled. Ce dernier serait en effet 66 % plus grand. Là aussi, l’avantage paraît évident : un plus grand écran signifie une meilleure lisibilité, mais aussi une plus grande maniabilité.

Le coloris noir de la Vivosmart 5 de Garmin // Source : WinFuture Le coloris noir de la Vivosmart 5 de Garmin // Source : WinFuture Le coloris noir de la Vivosmart 5 de Garmin // Source : WinFuture

Résultat, le design très allongé de la précédente montre serait remplacé par une forme plus généreuse.

Parmi les fonctionnalités que laissent présager les images de WinFuture, on aperçoit un rapport de sommeil, absent du précédent modèle.

La montre proposerait jusqu’à sept jours d’autonomie et serait complètement étanche. La sPO2 serait aussi mesurée, ainsi que le classique suivi du rythme cardiaque. On peut citer également le suivi du stress ou encore l’hydratation, le compteur de calories ou le podomètre.

Trois coloris et une alerte en cas de besoin

Le site allemand évoque également des fonctionnalités de suivi de la position s’il est connecté à un smartphone, avec possibilité d’envoyer une notification d’urgence en cas de besoin.

Le coloris vert de la Vivosmart 5 de Garmin // Source : WinFuture Le coloris blanc de la Vivosmart 5 de Garmin // Source : WinFuture Le coloris blanc de la Vivosmart 5 de Garmin // Source : WinFuture Le coloris blanc de la Vivosmart 5 de Garmin // Source : WinFuture Le coloris vert de la Vivosmart 5 de Garmin // Source : WinFuture Le coloris vert de la Vivosmart 5 de Garmin // Source : WinFuture

Trois coloris seraient disponibles : noir, blanc et vert menthe. Une version avec un bracelet plus large serait également proposée pour la version noire.

