Xiaomi lance le Redmi Band 3, son nouveau bracelet connecté abordable

Xiaomi vient de dévoiler un nouveau bracelet connecté, le Redmi Band 3. Ce dernier vient améliorer la formule de la génération précédente en apportant quelques améliorations bienvenues.

Après une semaine particulièrement chargée en lancements avec la série Xiaomi 15, Xiaomi enrichit sa gamme de wearables avec la Redmi Band 3, un bracelet connecté qui succède au populaire Redmi Band 2. Cette nouvelle itération conserve l’esprit accessible de la gamme tout en apportant des améliorations notables.

Lancé pour le moment exclusivement en Chine, le Redmi Band 3 est proposé au prix attractif de 159 yuans (environ 22 euros), et est disponible en noir et beige. Si l’historique des lancements précédents est un indicateur, une sortie internationale devrait suivre dans les prochains mois.

Des fonctionnalités modernes à prix mini

La Redmi Band 3 conserve la silhouette élancée de son prédécesseur, avec un écran TFT de 1,47 pouces affichant une définition de 320 x 172 pixels. Logé dans un boîtier compact de 45,9 x 26,9 x 9,9 mm et ne pesant que 16,5 grammes, l’appareil se veut discret et confortable au quotidien.

L’amélioration la plus significative concerne l’autonomie : équipée d’une batterie de 300 mAh, le Redmi Band 3 promet jusqu’à 18 jours d’utilisation entre deux charges, contre 12 jours pour le modèle précédent. La recharge complète s’effectue en moins de deux heures, un atout non négligeable pour un usage quotidien.

Le bracelet intègre le Bluetooth 5.3, garantissant une connexion plus stable avec les appareils appairés. La certification 5 ATM permet une utilisation sous l’eau sans crainte, tandis que la puce NFC facilite les paiements sans contact. Le suivi d’activité n’est pas en reste avec 50 modes d’exercice préinstallés, même si l’absence de GPS intégré se fait remarquer.

Les fonctions de santé incluent un suivi continu de la fréquence cardiaque et une analyse du sommeil. Le bracelet peut également afficher les notifications de messages, d’appels et permet même la gestion des sessions de concentration. On espère le voir arriver en France bientôt, même s’il faudra probablement attendre le lancement des Xiaomi 15 en début d’année prochaine.