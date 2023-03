Instinct 2X : Garmin s’aventurerait vers une montre massive et très autonome

Garmin s'apprêterait à lancer une nouvelle montre dans sa gamme Instinct. La Garmin Instinct 2X pourrait notamment intégrer une lampe torche ainsi qu'une recharge solaire.

Parmi les nombreuses gammes de montres sportives proposées par Garmin, les modèles Fénix et Epix figurent parmi le haut du panier avec des fonctions particulièrement adaptées au trail. Pourtant, il ne s’agit pas des seuls modèles conçus pour les sports de longue durée en extérieur. Garmin propose en effet ses modèles Instinct, plus autonomes encore, et plus accessibles que les modèles les plus premium.

Justement, Garmin s’apprêterait à dévoiler prochainement une nouvelle version de sa montre Garmin Instinct, baptisée Garmin Instinct 2X. Le site allemand WinFuture a ainsi pu mettre la main sur des rendus marketing du prochain modèle, mais également ses certaines de ses caractéristiques techniques.

On y apprend que la Garmin Instinct 2X devrait être l’une des montres les plus imposantes du constructeur américain avec un diamètre de 57 mm. Rappelons que, dans la nomenclature des montres Garmin, le « X » est justement là pour signifier qu’il s’agit d’un modèle grand format — quand le « S » met en avant des versions plus petites.

La Garmin Instinct 2X // Source : WinFuture La Garmin Instinct 2X // Source : WinFuture La Garmin Instinct 2X // Source : WinFuture La Garmin Instinct 2X // Source : WinFuture La Garmin Instinct 2X // Source : WinFuture La Garmin Instinct 2X // Source : WinFuture

On devrait par ailleurs retrouver des fonctionnalités principales similaires à la première Garmin Instinct et à la Garmin Instinct 2, notamment au niveau de l’écran, toujours monochrome pour économiser au mieux la batterie. La montre connectée serait par ailleurs proposée en version solaire, permettant ainsi de la recharger à la lumière pour proposer une autonomie étendue. La montre profiterait toujours d’un suivi de la géolocalisation par GPS multi-GNSS ainsi que d’un suivi de la fréquence cardiaque. La montre devrait également proposer un altimètre barométrique ainsi qu’une fonction de retour à son point de départ ou le marquage des certains lieux pour y revenir facilement.

Un format plus imposant et une lampe LED en prime

Parmi les nouveautés prévues par WinFuture, la Garmin Instinct 2X serait également dotée d’une lampe torche à l’aie d’une LED, particulièrement utile pour se repérer dans un trail en pleine nuit. La LED serait par ailleurs RGB afin de changer de couleur.

Pour rappel, les Garmin Instinct 2 et 2S sont d’ores et déjà disponibles, au prix de 300 euros en version classique et 400 euros en version solaire. La Garmin Instinct 2X pourrait quant à elle être lancée à un prix un peu plus élevé, mais probablement inférieur aux 500 euros. À titre de comparaison, la Garmin Fenix 7, modèle haut de gamme pour le trail de Garmin, s’affiche quant à elle à partir de 700 euros.

