« Les niveaux de stocks ont été rationalisés » : pourquoi cette bonne nouvelle peut tout changer pour le n°1 mondial du vélo

 
Le leader mondial du vélo accuse une sévère baisse de rentabilité au premier semestre 2025, avec un bénéfice net en chute de 66,7 %. Malgré ce recul, Giant Group parvient à assainir ses stocks, un point clé pour redresser ses finances.
Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le numéro un mondial du vélo, Giant, continue de subir la crise du vélo post-Covid 19. En juillet dernier, le géant coréen avait déjà dévoilé des chiffres préliminaires moroses, avec un chiffre d’affaires en baisse de 12,4 % au premier semestre 2025 par rapport à la même période l’an passé. Une tendance qui prolonge le recul de 12,6 % enregistré sur les six premiers mois de 2024.

Les résultats complets récemment publiés par le groupe taïwanais confirment la dégradation de sa rentabilité. Le bénéfice net après impôt plonge de 66,7 % sur un an. L’an dernier, le S1 2024 avait déjà accusé une baisse de 17,1 %. 2025 est donc une année pire que 2024.

Une reprise de la demande en Europe

Un signal positif ressort néanmoins. « Le groupe a rationalisé les niveaux de stocks, rétablissant les ratios d’actifs aux normes saines d’avant la pandémie et renforçant la flexibilité opérationnelle », est-il écrit.

Après plusieurs années marquées par le surstockage, cette normalisation représente un enjeu majeur pour l’ensemble de l’industrie, des plus petites structures aux grands groupes, afin de mieux ajuster l’offre et réduire les coûts liés au surstockage. C’est donc une ici une excellente nouvelle pour Giant Group.

Giant Group

Côté marchés, Giant note une dynamique contrastée. L’activité OEM enregistre une progression proche de 30 %, soutenue par une reprise de la demande en Europe. « La performance des marques propres a été plus prudente », indique néanmoins le communiqué.

La situation reste toutefois inégale selon les zones géographiques. « Aux États-Unis, la demande des consommateurs a fléchi en raison des politiques tarifaires et des difficultés macroéconomiques. L’Europe a montré des signes de reprise modérée, avec des performances contrastées selon les régions. Giant continue d’ajuster ses stratégies de marché avec agilité », peut-on lire.

Une dynamique encourageante

Le net recul de Giant Group s’inscrit dans un contexte encore compliqué pour l’industrie du cycle, où le boom post-Covid a laissé place à un marché saturé et à une demande en repli. On s’attend tout de même à ce que 2025 soit l’année de la stabilisation, malgré certains résultats financiers peu encourageants.

Dans tous les cas, la capacité de Giant à ramener ses niveaux de stocks à ceux d’avant la pandémie constitue un signal positif, car elle permet de retrouver des marges de manœuvre sur la production, la distribution et l’innovation. La baisse marquée du bénéfice net illustre que, même pour le numéro un mondial, le redressement ne se fera pas sans une reprise plus franche de la demande et une meilleure stabilité macroéconomique sur ses principaux marchés.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.

Signaler une erreur dans le texte
Grégoire Huvelin

Journaliste et chef de rubrique vélos électriques et trottinettes électriques

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)

En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.

Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.

Gérer mes choix