Pour jouer sans se ruiner, ce laptop gaming avec RTX 3060 ne coûte plus que 799 €

Acquérir un nouveau PC portable gaming performant et à prix réduit, c’est possible : aujourd’hui le Gigabyte G5 avec RTX 3060 est remisé à 799 euros contre 1 399 euros de base. Une bonne affaire pour jouer en ultra sans payer le prix fort.

Vous êtes au bon endroit si vous êtes à la recherche d’une machine nomade pour jouer dans de bonnes conditions sur PC. L’ordinateur portable Gigabyte G5 est capable de faire tourner les jeux vidéo les plus gourmands sans problème. Il est suffisamment puissant pour répondre aux exigences des gamers grâce à sa carte graphique RTX 3060. Et la bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, il perd presque la moitié de son prix et se trouve à moins de 800 euros.

Les atouts de ce PC portable gaming

Son écran FHD de 15,6″ rafraîchi à 144 Hz ;

Le combo i5-10500H + RTX 3060 (Max-Q) ;

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM ;

Windows 11 nativement.

Au lieu d’un prix barré à 1 399,99 euros, l’ordinateur portable Gigabyte G5 (KC-5FR1130SB) est désormais en promotion à 799,99 euros sur le site Rue du Commerce, soit 43 % de remise immédiate.

Une configuration faite pour les jeux AAA

Pour les joueurs et joueuses qui privilégient les performances, l’ordinateur portable Gigabyte 5, conçu pour le gaming, répond à tous les critères. À commencer par son écran 15,6 pouces qui est certes en FHD, mais qui se montre très réactif grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour un gaming fluide et des images nettes en toute situation.

Côtés performances, ce laptop s’appuie sur un Intel Core de 10e génération (i5-10500H) couplée à 16 Go de mémoire vive. Une configuration qui tiendra la cadence pour des tâches bureautiques et même les plus poussées (retouche photo, montage vidéo, etc.). Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 (Max-Q) vient compléter la fiche technique.

De quoi lui octroyer suffisamment de puissance pour faire tourner sans soucis les jeux les plus gourmands du moment avec le ray tracing et DLSS compris. Quant au stockage, on retrouve un SSD de 512 Go apportant au passage plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits.

Jouer dans de bonnes conditions

La marque a souhaité privilégier la solidité pour tenir dans la durée. On a le droit à un boîtier robuste en noir mat avec un clavier rétro éclairé pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage. Et malgré sa diagonale de 15,6 pouces, le laptop de Gigabyte profite d’un format assez compact, grâce à son poids de 2,2 kg. Le constructeur a aussi particulièrement travaillé le système de refroidissement de cette machine afin de le rendre aussi efficace que discret, même en plein cœur de l’action.

Et si ce genre de produits a tendance à être peu endurant, ici ce PC portabe promet 9 heures d’autonomie. Quant à la connectique, ce modèle est assez complet avec trois ports USB, un port USB-C, une entrée HDMI, un Displayport, un lecteur de carte SD et une prise audio. Notez qu’il est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Vous pourrez même profiter pleinement de la dernière interface de Microsoft Windows. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur Windows 11.

