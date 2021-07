Pixel 6 : les fonctions photo dévoilées par l’application Google Camera

La dernière version de Google Camera a permis d'en apprendre davantage sur les fonctions photo des prochains smartphones de Google, les Pixel 6 et Pixel 6 XL.

Comme tous les ans, Google devrait présenter, à la rentrée prochaine, sa nouvelle gamme de smartphones, les Google Pixel 6 et Pixel 6 XL. Si on a déjà pu découvrir le design des appareils suite à différentes fuites, c’est cette fois Google qui a livré malgré lui quelques informations à leur sujet.

Comme le rapporte le site 9to5Google, la dernière mise à jour de l’application Google Camera permet en effet d’en savoir plus sur les deux smartphones. En fouillant dans le code du fichier APK, le site spécialisé dans l’actualité de Google a pu découvrir certaines des caractéristiques techniques des Pixel 6 et Pixel 6 XL.

Logiquement, la part belle est faite aux caractéristiques des différents modules photo des deux smartphones. C’est le cas notamment des fonctions vidéos, notamment en selfie. La mise à jour de Google Camera indique en effet que le grand modèle permettra de filmer en 4K pour les selfies, une fonction qui ne sera pas permise sur le Pixel 6 classique. Toujours concernant la vidéo, les deux smartphones devraient pouvoir monter jusqu’à un zoom x7 pendant les vidéos jusqu’en 60 FPS. C’est une augmentation de deux paliers par rapport au Google Pixel 5, limité au zoom x5 en vidéo.

Un téléobjectif avec zoom x5 sur le Pixel 6 XL

L’une des principales nouveautés sur les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 XL devrait concerner le module photo et la présence d’un téléobjectif. Alors que le Pixel 5 se contentait d’une fonction logicielle baptisée « super res zoom », c’est un véritable téléobjectif avec zoom optique x5 qui devrait être intégré dans les Pixel 6 et Pixel 6 XL. Il devrait donc s’agir de l’un des trois appareils photo intégrés au dos des deux smartphones, sans doute aux côtés du grand-angle principal et de l’ultra grand-angle.

Outre ces caractéristiques pour la photo et la vidéo, l’application Google Camera donne également quelques informations sur la définition des écrans des deux smartphones. Selon les informations mises en évidence par 9to5Google, le Pixel 6 devrait profiter d’un écran Full HD tandis que le Pixel 6 XL — ou Pixel 6 Pro — embarquerait quant à lui une dalle d’une définition légèrement supérieure au 1440p.

Enfin, l’application photo suggère la présence d’une « torche frontale » en façade. Il pourrait s’agir d’un véritable flash pour les selfies, à moins que ce ne soit qu’une fonction permettant d’afficher l’écran en blanc pour éclairer le visage comme c’était déjà le cas jusqu’à présent.

On devrait en savoir plus sur les Google Pixel 6 et Pixel 6 XL dans les prochains mois. C’est en septembre ou en octobre que Google devrait présenter officiellement ses nouveaux smartphones, à l’occasion du déploiement d’Android 12.