Android Auto vous suggère des musiques et des podcasts pour mieux garder les yeux sur la route

L'interface Android pour voiture vient d'ajouter un bouton qui vous suggère des musiques et des podcasts à écouter. De quoi ne pas perdre de précieuses secondes de concentration au volant.

L’objectif de l’application Android Auto est simple : transformer l’interface d’un téléphone Android pour l’adapter à la conduite d’un véhicule. En clair, l’idée est de donner aux utilisateurs un maximum de contrôle tout en gardant les yeux sur l’essentiel, à savoir sur la route. Pour ce faire, les commandes vocales permettent de passer des appels et envoyer des messages, et l’interface de Waze, Google Maps, Spotify ou Deezer est adaptée à la route.

Cependant, les concepteurs de l’OS n’avaient pas pensé à une chose : lorsqu’on écoute de la musique en voiture, en particulier sur les longs trajets, on finit immanquablement par chercher quoi écouter ensuite. Et pour ce faire, il n’y a pas 36 solutions : il faut scroller, parfois longtemps, et il va sans dire que ce n’est pas la meilleure idée lorsqu’on roule.

Un nouveau raccourci

A priori, c’est aussi ce que pense Google. Un utilisateur de Reddit a en effet repéré un nouveau bouton dans la barre de l’interface d’Android Auto. Un bouton en forme de note de musique.

Ce bouton permettrait d’ouvrir une fenêtre qui proposerait des suggestions automatiques de musique et de podcasts. On voit également un carré News, qui laisse penser que l’interface pourrait proposer des informations à écouter également. L’interface paraît claire et bien large de façon à éviter que les utilisateurs ne se trompent de playlist, et qu’ils quittent les yeux de la route sans doute.

Au vu de l’interface, on constate que les propositions émanent de Spotify, et qu’il s’agit peu ou prou des playlists déjà proposées par la page d’accueil de l’application de streaming musical. Il y a donc fort à parier qu’Android Auto récupère simplement les suggestions proposées par les applications dont vous avez l’habitude.

Certains utilisateurs de cette nouvelle fonctionnalité ont d’ores et déjà pu faire remonter un souci : l’absence de paramètres est criante. On ne peut d’ailleurs pas filtrer des suggestions qui ne nous conviendraient pas. Mais il s’agit sans doute d’un premier essai avant de raffiner un peu plus l’expérience.