Android Auto : avec Android 12, l’application cessera de fonctionner sur smartphone

D’après les trouvailles de XDA-Developers et la confirmation de Google à 9to5Google, l’application Android Auto pour mobile va arrêter de fonctionner sur smartphone avec l’arrivée d’Android 12, au profit du « Mode de conduite » intégré à Google Assistant.

Introduit à la Google I/O 2014, le système d’exploitation Android Auto a depuis fait du chemin et fait désormais partie intégrante d’une expérience automobile et connectée. Deux ans plus tard, le groupe américain a eu l’idée de développer une application à part entière, que l’on retrouve aujourd’hui sous le nom de « Android Auto pour mobile ».

Sauf qu’un nouveau mode de conduite intégré à Google Assistant et déployé en 2019 lui fait depuis de l’ombre. Cette fameuse fonction se lance automatiquement lors d’un trajet Google Maps, et permet d’accéder à de nombreuses fonctions (lancement d’une playlist, changement d’itinéraire, envoi de SMS, appel) grâce à votre voix.

2019, un tournant

En clair, si vous avez pour habitude d’utiliser Google Maps, l’expérience se montre plus claire, plus fluide et plus intuitive comparée à une application tierce. Toujours en 2019, la firme de Mountain View avait annoncé qu’elle supprimerait « Android Auto pour mobile », avant de rebrousser chemin.

Deux ans plus tard, Google semble enfin décidé à mettre un terme à l’app. Au moment de lancer cette dernière, certains utilisateurs — cités par XDA Developers — ont reçu un message pop-up explicite : Android Auto n’est désormais disponible que pour les écrans de voiture. Autrement dit, sa version mobile ne serait plus d’actualité.

De son côté, XDA Developers a vécu la même expérience avec un seul téléphone Pixel tournant sous Android 12. D’autres tests ont été effectués, mais « Android Auto pour mobile » a correctement fonctionné.

Google confirme la nouvelle

Il n’empêche, Google a officiellement confirmé à 9to5Google que l’application cessera de fonctionner avec la sortie d’Android 12. Rassurez-vous : les anciennes versions de l’OS continueront de la prendre en charge. Seul les smartphones équipés d’Android 12 feront l’impasse dessus.

« Android Auto pour mobile » n’était donc qu’une solution provisoire destinée à tomber dans l’oubli. L’OS Android Auto, lui, fera désormais cavalier seul.