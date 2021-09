Google Maps : sur Android, préparez-vous à un vrai widget tout beau et tout en rondeur

Des lignes de code relatives à un widget Google Maps pour Android ont été repérées dans la version 11.0.1 du service de navigation. Le widget en question devrait grandement s’inspirer de son compère d’iOS.

Si les widgets existent depuis quelques années déjà sur Android, leur arrivée sur iOS 14 en 2020 a provoqué un véritable regain d’intérêt à leur égard. Il faut dire qu’Apple a réussi à les intégrer avec réussite à son système d’exploitation, là où Google peinait à nous donner vraiment envie de les utiliser.

Le déploiement d’Android 12 devrait cependant peut-être changer la donne, du moins pour une application en particulier : Google Maps. Si le service de navigation a déjà droit à deux formats de widget sur iOS, comme nous l’avons appris récemment, il se contentait jusque-là de « faux widgets » sur Android.

Un widget inspiré d’iOS

En effet, en effectuant un appui long sur l’icône d’application, un menu déroulant propose un bouton widget qui mène en fait à cinq raccourcis : destination préconfigurée (en voiture, à pied, en vélo ou en transports en commun), trafic, partage de position, position d’un contact ou le mode voiture.

Ces raccourcis sont ensuite matérialisés par une icône d’application comme tant d’autres, que vous retrouvez sur votre interface. La prochaine mise à jour majeure d’Android devrait dépoussiérer tout ça et apporter avec elle un véritable widget comme c’est le cas sur iOS. D’ailleurs, le design de ce fameux widget s’en inspirerait fortement.

Il s’agirait, ni plus ni moins, du même widget contenant une barre de recherche accompagnée de quatre boutons raccourcis (domicile, travail, restaurants et stations-service). Tout en rondeur, son format s’intégrerait alors sur plusieurs cases de votre interface d’accueil.

Un widget a la sauce Material You

Cette trouvaille est à mettre au crédit d’XDA Developers, qui a repéré des lignes de codes explicites dans la version 11.0.1 de Google Maps. D’ailleurs, ce futur widget épousera lui aussi l’interface Material You d’Android 12 en prenant en compte les couleurs dominantes de votre fond d’écran.

Sur les appareils Android 11, il devrait se contenter de teintes bleues plus classiques. À l’heure d’écrire ces lignes, aucun utilisateur n’y a accès. On a hâte de goûter à Android 12 pour voir le résultat final et vous faire une petite démonstration.