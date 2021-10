Google Pixel 6 Pro : une vidéo montre comment l’assembler avant sa présentation

Une série de vidéos montre l'assemblage complet du prochain smartphone haut de gamme de Google.

Sur l’échelle de valeurs des fuites d’informations, il y a celles plutôt courantes, qui permettent d’avoir un aperçu du design ou de la fiche technique d’un appareil. Et puis il y a la méga-fuite où l’on découvre le processus quasiment complet de fabrication du smartphone (ici le Pixel 6 Pro) avant même sa présentation officielle.

Une série de vidéos publiée sur YouTube dans la nuit du 8 au 9 octobre montre l’assemblage et le désassemblage complet du futur flagship de Google, dont on commence à connaître décidément beaucoup de détails.

Tutoriel de montage

Ces vidéos ont toutes été retirés de la plateforme de Google, mais l’une d’entre elles a depuis été repostée par un internaute (sans doute pour peu de temps).

Il s’agit vraisemblablement d’un tutoriel à destination des employés chargés d’assembler le smartphone avec en prime une petite musique guillerette et une foultitude de textes pour accompagner le montage de l’appareil.

La vidéo dure un peu plus de 8 minutes. On peut y voir des mains recouvertes de gants bleus assembler tour à tour le micro, les haut-parleurs, le logement à carte SIM, diverses vis en tout genre, mais aussi les capteurs photo et la batterie, entre autres.

Pour rappel, le Pixel 6 Pro et le Pixel 6 seront entièrement dévoilés le 19 octobre 2021. De nombreux détails sont déjà connus sur ce smartphone, mais certains éléments, comme sa nouvelle puce Tensor, conservent encore une part de mystère.