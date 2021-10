Avec une simple recherche Google, vous pouvez maintenant accorder votre guitare

Google Search propose d'accorder sa guitare directement depuis son navigateur. La fonctionnalité semble disponible sur à peu près tous les appareils dotés d'un micro et d'un navigateur.

Pour de nombreux musiciens et musiciennes, l’achat d’un accordeur n’est plus vraiment d’actualité. Quantité d’applications sur le Play Store ou l’App Store permettent de s’en passer, et à moins de rechercher un niveau de précision très important, cela s’avère bien souvent suffisant. D’autres préféreront sans doute se rendre sur un des multiples accordeurs en ligne disponibles sur des sites dédiés.

Mais parfois, dans le feu de l’action, télécharger une app en catastrophe pour réaccorder sa guitare, ou trouver le bon site au bon moment n’est pas forcément l’idéal. Alors Google a décidé de simplifier encore la tâche aux guitaristes (un peu flemmard avouons-le).

Une étape de moins

Il n’y a plus qu’à taper dans sa barre de recherche « Google accordeur » pour tomber sur un accordeur intégré. La fonctionnalité a été repérée très récemment par le site Android Police, et nous avons nous-mêmes pu l’essayer rapidement.

Il semble que sur certains appareils (un Galaxy S20 dans notre cas), un volume important soit nécessaire pour que l’accordeur Google fonctionne. Sur un iPhone 13 mini en revanche, même un son très bas de guitare électrique non branchée parvient à être entendu.

Un navigateur, un micro, et c’est parti

L’accordeur fonctionne également sur un PC avec un micro et sur tous les navigateurs où nous l’avons testé (Chrome, Firefox, Safari). Bien entendu, pour que l’accordeur fonctionne, il faut autoriser votre navigateur à accéder au micro de votre appareil.

Cette fonctionnalité va pouvoir rejoindre le rang des trucs et astuces cachés de Google, comme la possibilité de lancer un dé, ou encore de voir sa fenêtre effectuer une pirouette en tapant « do a barrell roll ». Bon certes, un accordeur peut se montrer un peu plus pratique au quotidien.