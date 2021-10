Pixel 6 : téléchargez encore plus de fonds d’écran de Google avant la présentation officielle

De nouveaux fonds d'écran des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont disponibles au téléchargement avant la présentation des deux smartphones.

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro attirent beaucoup les regards et leur présentation officielle le 19 octobre prochain promet d’être très intéressante. En attendant, les plus impatients peuvent déjà se délecter de quelques fonds d’écran prévus pour ces deux smartphones.

Il y avait déjà eu une première fournée de wallpapers Pixel 6 et 6 Pro à télécharger en août, en voici désormais une deuxième vague. Cette fois-ci, c’est le YouTubeur Brandon Lee qui vient apporter des fonds d’écran des futurs smartphones Google « exclusifs » en avance. Pour rappel, le vidéaste avait fait parler de lui récemment en donnant un aperçu de la qualité photo et vidéo des appareils.

Des fonds d’écran pour Material You

Voici donc, ci-dessous, la galerie des nouvelles images à télécharger à votre bon plaisir.

On remarquera que les images en question sont en bonne partie composées d’aplats qui semblent vraiment pensés pour le Material You, la fonction phare d’Android 12 qui permet d’adapter automatiquement les couleurs d’accentuation de l’interface à celles du fond d’écran.

Plus globalement, la firme de Mountain View est bien partie pour proposer une jolie flopée de fonds d’écran divers et variés pour miser à fond sur cet aspect personnalisation. Rappelons au passage qu’Android 12 est déjà disponible en version stable, mais uniquement sur AOSP. Il faudra encore patienter un tantinet pour le déploiement grand public.

L’annonce des Pixel a d’ailleurs de bonnes chances de coïncider avec le déploiement de la dernière mouture de l’OS.