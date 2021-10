Google lance ses expositions en réalité augmentée… sans besoin de réalité augmentée

Bien plus pratique sur smartphone et tablette pour découvrir les nombreuses expériences et visites en 3D, Google Arts & Culture devient désormais accessible sur le web avec la même interactivité. Et en prime, une exposition inédite conçue avec la RMN-Grand Palais.

Si vous ne connaissez pas Google Arts & Culture, disponible sur support mobile et sur internet, dépêchez-vous de combler ce manque. C’est l’excellente idée initiée par Google il y a quelques années afin de mettre à la portée de tous les plus belles expositions, des balades culturelles ultra-documentées dans les musées les plus célèbres du monde, des visites virtuelles de monuments ou même dans la station ISS, des décryptage de tableaux et mouvements picturaux ou pour revenir sur la carrière d’artiste.

Tout ce qui peut enrichir vos connaissances, vous amusez à l’aide souvent de la réalité augmentée, vous faire découvrir des lieux inédits ou inaccessibles comme la grotte de Chauvet reconstituée, vous faire expérimenter, est disponible parmi des centaines de galeries virtuelles proposées au bout essentiellement de votre smartphone. On aurait bien souvent envie de profiter de certaines sur un plus grand écran, mais cela signifierait alors perdre le bénéfice de la balade en réalité augmentée et des atouts de l’interactivité tactile.

Google a trouvé un moyen de régler ce petit bémol.

Des galeries de poche à votre ordinateur

Ce jeudi, la firme californienne a annoncé la disponibilité de toutes ses « pockets galleries », ces galeries virtuelles en AR, sur le web et sans besoin de matériel particulier. De la même manière que sur votre téléphone, vous allez pouvoir les explorer avec votre souris façon « Google Streetview », en apprendre davantage sur une œuvre comme si vous étiez en face, avec les explications qui s’affichent. Vous pourrez, de la même manière que sur votre smartphone, zoomer sur un tableau pour en profiter en haute résolution et dans le moindre détail.

L’occasion de découvrir ainsi la dernière exposition autour de Klimt et tout savoir sur le fameux tableau Le Baiser, avec un accompagnement audio disponible comme si vous étiez en visite guidée sur place, ou bien sur le rôle de la musique et de la couleur chez Kandinsky.

Un plongeon dans la mer pour l’occasion

Et pour accompagner cette nouveauté, Google Arts & Culture dévoile une nouvelle exposition conçue en collaboration avec la Réunion des musées nationaux — Grand Palais, « Inspirations maritimes ».

La visite guidée permet de découvrir les contes maritimes, paysages orageux et rivages à travers 40 chefs-d’œuvre issus des Musées du Louvre, du Château-Musée de Dieppe, des Musées des Beaux-Arts de Brest et Lille, ou encore de la National Gallery de Londres.

Vous ne pourrez découvrir cette exposition nulle part ailleurs que sur le site de Google Arts & Culture. Elle se présente, comme sur mobile, sous la forme d’une vaste carte interactive avec ses sept salles à parcourir.

Google lance sa toute première exposition interactive et immersive sur le web // Source : Google Arts & Culture Source : Google Arts & Culture Source : Google Arts & Culture L’exposition Inspirations maritimes // Source : Google Arts & Culture

Cette exposition peut être visitée sur le web via le site. Vous en perdrez un peu de l’effet immersif de la réalité augmentée que vous retrouvez sur les smartphones compatibles. Mais cela signifie également qu’un smartphone non pourvu de capacités en AR peut également permettre de visualiser les galeries virtuelles du site pour en profiter de la même manière.