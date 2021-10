YouTube : un nouveau bouton pour lutter contre l’ennui

YouTube déteste que vous vous ennuyiez. Alors la plateforme de vidéos de Google a ajouté une nouvelle manière de découvrir des vidéos et créateurs. Cela s'appelle « Nouveautés ».

Après Netflix et son bouton « lancer un titre », c’est au tour de YouTube. La plateforme de Google cherche constamment une nouvelle manière de vous faire découvrir de nouveaux contenus — et de vous faire rester sur le service.

YouTube annonce aujourd’hui tester une nouvelle fonctionnalité pour vous éviter de vous ennuyer. Cela s’appelle « Nouveautés » ou « New to you » en anglais.

Comment en profiter ?

Pour la trouver, rendez-vous en haut de votre interface YouTube (autant sur PC, tablette que mobile), vous pouvez voir les différents sujets que YouTube considère intéressants à vos yeux. En cliquant sur la petite flèche à droite, vous devriez apercevoir une tuile nouveautés. En cliquant dessus, celle-ci prend une couleur rose/bleu assez flashy.

L’idée est simple : YouTube connaît un certain nombre de vos intérêts sur la plateforme sur la base des vidéos que vous avez regardées. La plateforme veut donc vous proposer de « nouveaux créateurs et contenus après avoir rattrapé vos recommandations ». Google explique vouloir « garder de la fraîcheur » et « aider les créateurs à se connecter à de nouveaux publics ».

Du sang neuf

La découverte de contenus nouveaux, c’est le nerf de la guerre pour toute plateforme de streaming vidéo digne de ce nom. Car un utilisateur qui voit tout le temps le même type de contenu est un utilisateur qui s’ennuie et qui finira bientôt par ne plus se rendre sur la plateforme.

C’est la raison pour laquelle vos YouTubeurs favoris tentent constamment de se démarquer avec des titres incitatifs et des vignettes accrocheuses, le but étant pour eux d’être poussés en recommandations, en tendances ou tout canal qui leur permettrait d’être vus par une nouvelle audience.