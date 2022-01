Wear OS 3 : cette petite fonction rendra les montres plus adaptées aux gauchers

Google va ajouter une fonction à Wear OS pour simplifier l'utilisation des montres aux utilisateurs gauchers en faisant pivoter l'écran à 180 degrés.

Comme de nombreux produits de la vie quotidienne, les montres connectées sont avant tout conçues pour les droitiers. En soi, ce problème n’est pas particulièrement dérangeant, puisqu’une toquante peut être fixée aussi bien au poignet droit qu’au poignet gauche, mais l’emplacement des boutons et couronnes, normalement placés en direction de la main, se retrouve alors positionné de l’autre côté, rendant leur utilisation plus compliquée.

On pourrait se dire qu’une simple solution serait de permettre l’intégration d’un mode gaucher venant faire basculer l’écran et c’est justement l’astuce sur laquelle travaille Google pour son système de montres connectées, Wear OS 3.

Comme l’a découvert Mishaal Rahman, ancien rédacteur en chef de XDA Developers, Google travaille en effet sur un mode permettant aux gauchers d’utiliser plus facilement les montres équipées de son système d’exploitation.

Unfortunately, this feature will be available on "future new devices" for some reason. Fortunately, there's an existing app on Google Play called "Lefty" that may help with this problem: https://t.co/mtr9M0opVw

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 11, 2022