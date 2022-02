Les outils à connaître sur Android pour la sécurité de vos enfants

À l’occasion du Safer Internet Day ce mardi, nous vous proposons une sélection de services et applications Google à utiliser avec un appareil Android pour offrir à vos enfants un usage sécurisé des nouvelles technologies.

La crise sanitaire a indéniablement changé nos habitudes numériques. Confinement, télétravail, école à distance, temps supplémentaire passé à la maison… : le temps d’écran a bondi, de l’aveu même des parents et des enfants.

C’est le constat dressé par l’Observatoire de la Parentalité et de l’Education numérique (Open) et l’association de parents Unaf. Dans une étude réalisée par l’institut Ipsos et Google France, 44 % des parents admettent que la consommation d’écrans a fortement augmenté et ce sont même 53 % des enfants interrogés qui le reconnaissent aussi.

77 % des parents et 62 % des enfants estiment d’ailleurs passer trop de temps devant leurs écrans. Et pour 70 % des premiers, 55 % des seconds, cela risque de perdurer.

Un parent sur deux ne sait pas comment gérer l’usage numérique de son enfant

Mais encore faut-il que ce temps soit utilisé à bon escient et en toute sécurité. Et pour cela, l’implication des parents et des enfants est indispensable.

Selon l’étude d’Open, 56 % des parents interrogés ont une approche ambivalente d’internet, perçu comme une opportunité et un danger pour leur enfant, notamment face au cyberharcèlement (49 %), la rencontre avec des inconnus (43 %) ou des risques de dépendance de l’enfant (51 %). Mais ils ne voient pas forcément d’autres risques comme le temps prolongé sur les écrans (23 %) ou l’exposition à des contenus non adaptés (31 %). Un paradoxe quand les enfants admettent y avoir été bien plus confrontés (40 %).

Près d’un parent sur deux sondés ne se sent pas assez bien informé ou préparé pour réguler la consommation des écrans de son enfant. Ils comptent pour cela sur leur famille (49 %), le corps enseignant (41 %) ou des amis (23 %) alors que des solutions sont à portée de main.

Des décalages entre la vision des parents et les usages des enfants

L’âge moyen du premier smartphone a drastiquement chuté ces dernières années et encore plus avec la pandémie. On estime désormais à un peu plus de 10 ans l’âge de l’enfant qui se retrouve avec son premier smartphone personnel quand il était encore il y a peu à près de 12 ans, soit les débuts au collège.

Les parents reconnaissent ne plus trop savoir le temps réellement passé par leur enfant sur leur appareil et c’est bien là le problème : les 7-10 ans passeraient 37 minutes en moyenne par jour sur leur smartphone selon leurs parents alors que ceux-ci annoncent plutôt 1h26 en moyenne, selon l’étude. Les parents sous-estiment aussi l’utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents. Même si de l’avis des deux partis les échanges sur la question du numérique se sont accrus, il est important pour les parents d’apprendre à gérer l’usage numérique de leur progéniture pour que tout se déroule sereinement.

Des services Google et Android pour encadrer les usages des enfants

Partenaire de l’étude, Google a évidemment des atouts dans sa manche sur le sujet. Depuis longtemps, la firme de Mountain View a mis en place des outils pour épauler les parents et les accompagner dans l’utilisation des nouvelles technologies, que ce soit pour configurer un smartphone pour un enfant, sécuriser sa navigation web ou offrir des services adaptés. Il existe même un guide des bonnes pratiques et de nombreux services adaptés.

Family Link

En premier lieu, il y a bien entendu l’application Family Link, disponible sur Android et iOS. Elle permet aux parents et aux enfants en concertation de définir le cadre d’utilisation d’un smartphone ou d’une tablette (durée limitée d’utilisation, heure de verrouillage de l’appareil, liste de sites accessibles ou interdits, d’apps autorisées, géolocalisation, etc.).

Elle permettra ainsi de surveiller le temps d’écran de l’enfant depuis le smartphone du parent ou la version web du service. C’est une sorte de contrôle parental pour rassurer les uns et encadrer les autres avec quelques libertés tout de même.

Via Family Link et le compte enfant créé, celui-ci pourra également profiter d’une version de Google Assistant adaptée à son âge. Il pourra obtenir des réponses personnalisées, accéder à des fonctions et activités ajustées. Mais en aucun cas, il n’aura la possibilité d’effectuer des transactions depuis un appareil disposant de l’assistant vocal de Google. Et toute leur activité sera accessible à leurs parents depuis le tableau de bord.

YouTube Kids

YouTube Kids est une variante de la célèbre application de contenus vidéo, adaptée aux plus jeunes utilisateurs. Il s’agit d’une plateforme proposant des vidéos sur le même principe, mais avec un axe plus ludique et pédagogique revendiqué. Mais avec surtout la sécurité en tête et des outils pour paramétrer un usage encadré.

Vous pouvez ainsi créer jusqu’à huit profils enfant, choisir les contenus auxquels votre enfant pourra accéder sur son appareil. Il s’agit de créer des collections personnalisées ou de donner accès à des collections de contenus conçues avec des partenaires éducatifs, de fixer des durées de visionnage autorisées.

Il est également extrêmement simple de bloquer des chaînes ou des vidéos qui ne pourront s’afficher sur le profil de l’enfant en fonction de son âge renseigné, d’avoir accès à son historique de visionnage. De même, vous pouvez désactiver l’outil de recherche pour qu’il n’ait accès qu’aux vidéos que vous aurez préalablement sélectionnées.

Bon point : YouTube Kids n’a pas de publicité ciblée. Et si vous optez pour l’abonnement YouTube Premium, la plateforme sera dépourvue de publicité et vous pourrez télécharger les vidéos pour qu’elles soient consultées hors ligne.

Kids Space

Certaines tablettes comme les Lenovo Yoga Tab 13, série P11 ou M7 et M8, la Nokia T20 proposent un espace nommé Kids Space. Il s’agit en fait d’un environnement sécurisé et adapté à l’enfant.

Vous définissez ses centres d’intérêt et Kids Space va proposer des apps, des livres, des vidéos et tout autre type de contenus qui pourraient l’intéresser. Le tout est présenté de manière ludique et l’enfant peut créer son propre avatar pour y évoluer.

Google Chrome

En connectant le profil Google de votre enfant (issu de Family Link) à Chrome, vous avez la possibilité de fixer des règles d’utilisation pour lui sur le navigateur, aussi bien sur la version web que mobile. À vous de définir les sites autorisés ou interdits d’accès. De même, vous pouvez activer SafeSearch pour filtrer les résultats destinés à une audience plus âgée. Par défaut, la fonction est activée chez les moins de 15 ans. Mais il est possible de la désactiver ou de bloquer totalement l’accès à la recherche.

Interland

Derrière ce site pas forcément facile à trouver dans la myriade de services Google, il y a un concept extrêmement intelligent pour sensibiliser les plus jeunes internautes aux dangers en ligne.

Nommé Interland, il s’agit d’un site extrêmement ludique où chaque îlot est une sorte de monde à découvrir autour de points sensibles : Le Royaume de la gentillesse pour savoir bien se comporter en ligne, La Rivière de la réalité pour éviter les pièges, La Montagne de la prudence pour apprendre à faire attention aux informations partagées ou encore La Tour des trésors autour de la protection des données face aux pirates informatiques.

Interland veut apprendre aux enfants à bien se comporter en ligne // Source : Google Au moyen de mini-jeux, Interland apprend aux enfants les dangers du net // Source : Google

Le site propose aussi des conseils pour les parents et des ressources pour les enseignants qui peuvent aussi consulter la page Famille/Enfants du Google Play Store pour avoir une sélection d’applications validées par le milieu éducatif.

