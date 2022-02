Google Play Store : cette mise à jour clarifie l’installation de jeux et d’applications

La boutique d'application a le droit à une mise à jour pour afficher la progression des installations dans le lanceur d'application.

S’inspirer des bonnes idées n’est jamais une mauvaise chose dans les technologies. La nouvelle mise à jour du Google Play Store va chercher sa nouveauté directement du côté de l’iPhone, et ce n’est pas pour nous déplaire.

Suivre l’installation des applications

Si vous avez déjà restauré une sauvegarde sur Android vous ne serez pas vraiment surpris par cette nouveauté. Il s’agit de pouvoir suivre le téléchargement et l’installation des applications directement depuis l’écran d’accueil. Dès le lancement de l’installation depuis le Google Play Store, vous pourrez voir apparaitre l’icône de l’application sur votre écran de démarrage. L’icône en noir et blanc sera accompagnée de mentions successives sur le téléchargement puis l’installation et un cercle de progression vous permettra de suivre le tout.

Source : 9To5Google Source : 9To5Google

Évidemment, pour les applications, ce sera assez rapide, mais pour l’installation de jeux plus volumineux, cela peut avoir un vrai intérêt.

Cette mise à jour du Google Play Store est disponible pour tous les utilisateurs d’appareils sous Android à partir d’Android 11.

