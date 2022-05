Google Pixel Fold : le smartphone pliable devrait bien sortir en 2022

En rumeurs de longue date, le Google Pixel Fold pourrait enfin être dévoilé par la firme dans les mois à venir.

Le smartphone pliable en est à la fois encore à ses premiers pas, et pourtant Samsung enchaîne les générations avec de plus en plus de maitrise. Depuis plusieurs années, les rumeurs s’accordent sur un projet de smartphone pliable dans les bureaux de Google. L’annonce d’Android 12L, optimisé pour les écrans pliables, n’a fait que renforcer cette rumeur. Mais la firme n’a toujours rien annoncé publiquement. D’après des échos plus récents, le Google Pixel Fold devrait bien être lancé en 2022.

C’est une nouvelle fois Ross Young, spécialiste des circuits d’approvisionnements et du marché des écrans, qui nous offre son analyse sur le marché des smartphones pliables. Il indique que le Samsung Galaxy Z Fold 4 et le premier smartphone pliable de Google auront des écrans similaires, mais le second écran en façade serait plus petit.

Z Fold 4 and Google foldable will have similar sized foldable displays, but the Google cover display will be quite a bit smaller at 5.8". This should mean it will have a wider aspect ratio than the Samsung 6.19" Fold 4. Hear more at our conference next week.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022