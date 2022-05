Google Chromecast : une mise à jour arrive, mais ce n’est pas ce qu’on attendait

Le Google Chromecast avec Google TV se voit offrir une mise à jour, mais ce n'est pas ce qu'on attendait : il s'agit en fait d'une fonctionnalité pour accéder plus rapidement à sa liste de contenus à regarder avec Google Assistant.

Alors qu’on attend l’arrivée d’Android TV 13 sur les appareils Google TV, cela fait six mois que le Google Chromecast avec Google TV n’a pas reçu de mise à jour majeure. Mais aujourd’hui Google déploie une petite mise à jour afin d’accéder plus rapidement à sa liste de contenus vidéo à regarder grâce à Google Assistant.

Google annonce qu’il est « maintenant plus facile d’accéder à votre liste de lecture. Sur l’écran d’accueil, appuyez simplement sur le bouton Google Assistant de votre télécommande et dites « Montre-moi ma liste de surveillance » ». On ne sait pas si cette fonctionnalité est exclusive à Chromecast avec Google TV ou est disponible sur tous les appareils Google TV. A priori, cette commande de Google Assistant pourrait très bien être déployée sur toutes les autres box TV et téléviseurs connectés.

Concernant sa disponibilité, on ne sait pas encore si elle est disponible en France ni même si elle le sera d’ici quelque temps (voire dans quelques années).

An update for #Chromecast with Google TV has arrived! 🎬

It's now easier to access your Watchlist. While on the home screen, just press the Google Assistant button on your remote and say, “Show me my watchlist”🎉* pic.twitter.com/z7v0Vld2xp

— Made By Google (@madebygoogle) May 23, 2022