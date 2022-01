Chromecast avec Google TV : une nouvelle version arriverait dès cette année

Un peu plus d'un an après sa sortie, le Chromecast avec Google TV aurait déjà une nouvelle déclinaison en vue. On ne sait pas grand-chose de ce nouvel appareil, sinon qu’il ne devrait pas prendre la place de l’actuel Chromecast. La sortie serait prévue pour cette année.

Le Chromecast avec Google TV, sorti à l’automne 2020, pourrait voir arriver un successeur dès cette année. C’est ce qu’avance 9to5Google, qui affirme avoir mis la main sur des documents attestant de l’arrivée en 2022 d’un appareil sous Android dédié aux téléviseurs.

Le produit en question porterait pour l’heure le nom de code Boreal et 9to5Google avance avoir retrouvé ce nom de code au sein de l’APK d’une application Google. Par ailleurs, ce nom de code serait classé dans la même famille que l’actuel Chromecast avec Google TV, ce qui laisserait clairement entendre qu’il s’agirait, sinon d’une suite, en tout cas d’un appareil très proche.

Qu’attendre d’un nouveau Chromecast ?

On pourrait déjà espérer que Google ne lui retire pas des fonctionnalités en cours de route, comme cela a été le cas avec les retombées de l’affaire Sonos.

Il y a fort à parier que, comme le Chromecast sous Google TV est encore un produit relativement récent, la firme de Mountain View n’aurait pas pour projet de sortir déjà une suite qui viendrait le remplacer.

AV1 et stockage espérés

On pourrait néanmoins attendre deux améliorations par rapport à la version 2020. Comme l’indique 9to5Google, on peut raisonnablement envisager une prise en charge du codec vidéo AV1, présent sur Netflix notamment.

Le principal défaut des Chromecast (2020) résidait par ailleurs dans leur capacité de stockage limitée. La simple sortie d’un second appareil avec une capacité plus importante pourrait contenter du monde, mais il n’est pas certain qu’un nom de code soit nécessaire pour cela.

Un appareil un peu plus premium, façon Nexus Player, pour venir chasser sur les terres de la Nvidia Shield TV pourrait également se justifier.

