YouTube sur TV : gardez votre smartphone en main pour mieux profiter des vidéos

Lorsqu'on regarde des vidéos YouTube sur son téléviseur, difficile d'aller commenter ou lire les descriptions. La plateforme de streaming transforme donc votre smartphone en une sorte d'écran complémentaire, pour en faciliter l'utilisation.

L’application YouTube est disponible sur nos téléviseurs depuis 12 ans, mais depuis tout ce temps, on n’a pas accès à toutes les fonctions disponibles sur smartphone ou ordinateur. En l’absence d’un clavier et de commandes réactives, difficile d’aller commenter une vidéo (pire, un live) ou encore de lire attentivement une description. YouTube annonce changer ça et fait de votre smartphone une sorte d’écran complémentaire, un compagnon de visionnage.

Deux yeux, deux écrans

Tout part d’un constat fait par YouTube : « plus de 80 % des utilisateurs regardent la télévision avec leur téléphone à la main ». L’application a remarqué que ses utilisateurs pouvaient ouvrir simultanément YouTube sur leur téléviseur et sur leur téléphone. Avec leur smartphone, « ils réalisaient également plus de la moitié des actions d’engagement (par exemple, aimer, s’abonner) […] tout en regardant des vidéos sur le téléviseur ».

YouTube annonce donc changer de stratégie pour améliorer son application pour les téléviseurs. Plutôt que d’intégrer à tour de bras de nouvelles fonctionnalités, qui ne seront pas forcément utilisées, l’application dit chercher « à davantage lier les expériences sur téléphones et sur grand écran ».

Votre smartphone devient un compagnon de visionnage

YouTube lance donc une nouvelle fonctionnalité pour Android et iOS. Elle permet d’associer son smartphone à son téléviseur. Cela permet d’interagir avec les vidéos tout en continuant à les regarder sur téléviseur.

Pour que cela fonctionne, il faut que le même compte YouTube soit connecté sur les deux appareils. Ensuite, on lance l’application sur lesdits appareils ; une fenêtre va s’ouvrir automatiquement sur le smartphone et il faut cliquer sur « Associer ».

Grâce à cette fonctionnalité, on peut « lire les descriptions de vidéos, ajouter des commentaires, partager des vidéos avec un ami », etc. Si YouTube n’en a pas parlé, un cas d’usage très pratique serait celui des lives. Pouvoir regarder un live sur son téléviseur et y réagir en direct dans le chat serait vraiment pertinent.

YouTube a des projets pour son application TV

YouTube souhaite faire du téléphone « un outil polyvalent et interactif » afin d’améliorer l’expérience sur téléviseurs. L’application annonce d’ailleurs travailler sur l’intégration de produits qui apparaissent dans les vidéos afin de les afficher pour que vous puissiez les acheter.

