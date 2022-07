Si vous lui en avez donné l’autorisation, Google enregistre vos mots de passe. Il vous est possible de les récupérer en quelques clics si vous les avez oubliés et en avez besoin ailleurs que dans Chrome.

Si vous avez pris l’habitude d’utiliser la saisie automatique de Chrome (ce qui inclut l’enregistrement de vos identifiants et mots de passe par le navigateur Google). Il est fort probable qu’avec le temps vous en oubliez certains. Ce qui peut se révéler problématique, mais pas de panique, Google vous permet de récupérer ces précieuses informations. Nous allons vous expliquer ici comment afficher les mots de passe enregistrés sur Google Chrome.

Comment afficher les mots de passe enregistrés sur Google Chrome ?

En premier lieu, il faut lancer Chrome, ensuite suivez les étapes suivantes.

Cliquez sur le bouton Menu (les trois points à la verticale).

(les trois points à la verticale). Sélectionnez Paramètres.

La page qui s’ouvre donne accès aux Paramètres de Chrome. Identifier la ligne Saisie automatique et ensuite Mots de passe.

Apparaît alors la liste de tous les sites web pour lesquels ont été enregistrés vos identifiants et mots de passe.

Le mot de passe associé à chaque site internet est grisé, il faut cliquer sur l’icône en forme d’œil à droite pour le voir apparaître. Si vous disposez de Windows 10 ou Windows 11, le système d’exploitation lancera une fenêtre, vous demandant votre code PIN Windows et ainsi autoriser l’affichage des mots de passe dans Chrome.

En cliquant sur l’icône affichant trois petits points à la verticale à droite de l’icône en forme d’œil, vous pourrez copier le mot de passe dans le presse-papiers, le modifier ou le supprimer de Chrome.

Vous avez donc maintenant un accès simple et rapide à tous vos mots de passe enregistrés dans Chrome. N’hésitez pas non plus à vous renseigner sur les gestionnaires de mots de passe.

