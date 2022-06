Google Nest WiFi : la prochaine version passerait le cap du WiFi 6

Google préparerait un nouveau routeur doté du Wifi 6, voire même du Wifi 6E. En plus d'augmenter le débit, cela ajouterait une troisième bande 6 GHz.

Début avril, des bruissements du côté de 9to5Google laissaient entendre que Google planchait sur un nouveau Nest Wifi. Le même 9to5 nous apprend aujourd’hui que la prochaine version intègrerait le wifi 6, voire même du wifi 6E, la dernière norme en vigueur. L’appareil viserait également à renouer avec la simplicité du premier Google Wifi.

Le futur appareil pourrait être vendu en pack d’un, deux ou trois en fonction de vos besoins. Pour l’heure, on ignore encore s’il comportera l’assistant Google, mais vu comment Google le met en avant lors de ses Google I/O, il y a tout de même de grandes chances.

L’avantage de ces nouvelles normes

Niveau débit, il faudrait s’attendre à une capacité proche des 9,6 Gb/s, ce serait bien supérieur aux 3,5 Gb/s du wifi 5.

Le wifi 6E ajouterait pour sa part une troisième bande en 6 GHz, ce qui permettrait d’éviter l’effet de congestion qu’on peut trouver sur le 2,4 GHz et le 5 GHz classiques. Une telle solution permettrait d’éviter les interférences et rendre ainsi certains usages, comme le cloud gaming, plus viables.

La présence d’un port Ethernet sur les satellites ne serait pas de refus non plus, mais pour l’heure, nous ne savons pas si cela fait partie des plans de Google.

